KK園區成大陸黑幫的殘酷詐騙工廠 求職者追求高薪卻迎來惡夢

亞倫簡直無法相信自己的好運。泰國的一家新創科技公司提供給他一份夢寐以求的高薪工作，不僅待遇豐厚，還能讓他擺脫非洲南部黯淡的經濟前景。

「我一直希望能出國工作。突然有一天，有人找上我，」亞倫說：「我以為一切都是合法的，直到我到了曼谷……。」

亞倫在機場受到熱情歡迎，接著與另外兩名來自東非的年輕人被帶上一輛車。

「我們本來應該去一家離機場大約十分鐘路程的飯店。但車開往了另一個方向。」亞倫說。

司機行駛了將近8小時，最終抵達泰國邊境的湄索鎮。亞倫一行人被販運過莫艾河，進入緬甸飽受戰火蹂躪的地區。

他回憶當時的情景:「有人拿著槍。他們叫我們上船，然後我們就渡河了。」

販運危機

亞倫和他的同伴被販運到形同監獄的KK園區。在園區內，成千上萬人被迫參與犯罪活動，針對美國、歐洲和中國人民進行詐騙。聯合國估計，緬甸有超過十萬人被迫在詐騙園區工作。

DW調查小組與當地多名倖存者會面。他們描述在園區中無所不在的監視、酷刑，甚至每周都有人慘遭殺害。

來自西非的年輕人盧卡斯說：「我們一天工作17小時，不敢有怨言，也沒有休假。如果我們說想離開，他們說會把我們賣掉，或者殺了我們。」

究竟是誰在幕後組織這種殘酷的行動？

當地的幫兇

DW查看了從園區內拍攝的獨家照片，並與多名曾經被關押在內的倖存者談話。他們都認出了警衛制服上的徽章。

這些徽章代表官方邊防部隊。邊防部隊由前叛軍組成，十年前他們停止與緬甸軍政府的對抗，以換取對其領土的自由統治權。

雖然這些邊防部隊的武裝人員被指認出現在KK園區內，但根據多個消息來源，園區的幕後主使者其實是中國人。

追蹤加密貨幣

我們追蹤了幾名詐騙受害者的資金去向，線索將我們引向KK園區用於收集受害者款項的加密貨幣錢包，接著這些資金又被輸送到了其他錢包。這些錢包就像數位帳戶，湧來儲存加密貨幣。

其中一個錢包是由常駐泰國的中國商人王益承開設。他從KK園區的加密貨幣錢包獲得了價值數千萬美元的加密貨幣。

王益承僅是一個龐大犯罪網路中的一員，這網路最終導向了一名惡名昭彰的中國黑幫老大。

據DW調查顯示，KK園區加密貨幣錢包多次直接轉帳給王益承；期間，他擔任亞太經濟交流總商會副會長。該協會位於曼谷，旨在促進中泰關係。

亞太經濟交流總商會與海外洪門文化交流中心共用一棟大樓。2023年，後者與曼谷另一家洪門中心因非法經營並充當中國組織犯罪幌子而遭到泰國警方搜索。

犯罪首腦

這些組織皆與綽號崩牙駒的澳門黑幫老大尹國駒關係密切。尹國駒於2018年創立世界洪門歷史文化協會，該協會因涉組織犯罪遭到美國制裁。

但尹國駒的洪門組織也支持北京雄心勃勃的「一帶一路」倡議。這一倡議是價值一萬億美元的基礎設施項目，旨在使中國進一步融入全球經濟。

美國和平研究所緬甸計畫主任塔爾（Jason Tower）對DW表示:「尹國駒經常將一句話掛在嘴邊: 他說他以前為販毒集團拼命，現在為中國共產黨拼命。」

KK園區所在的地區是中國「一帶一路」的投資目標區域。中國政府曾在報告中讚揚了KK園區附近的發展項目，將其視為「一帶一路」雄心的一部分，但後來因該園區被指控存在大量詐欺行為而與其撇清關係。

KK園區沒有在中國的官方宣傳中被提及，也沒有像該地區的其他開發項目一樣舉行奠基儀式。該園區是專為詐騙而建。

擴展網路

KK園區的詐騙活動可以追溯到一個複雜的商業和協會網路。犯罪份子利用這個網路使其犯罪合法化，並將數百萬詐騙所得「洗白」。這個網路持續從東南亞擴展到非洲、歐洲和北美。

塔爾表示:「我們確實看到，這些犯罪網路越來越強大，越來越具影響力，越來越深入世界各國。」

「執法部門的努力只觸及到冰山的一角。」

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