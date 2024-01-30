46歲男超商打工10年仍領最低時薪「毫無怨言」 一理由不想換工作

因為不同的理由、經歷或者困難，有的人即使畢業出社會多年，仍會選擇不找正職，以打工的方式賺取薪水，然而隨著年齡增長，在現實中可能遇到的問題也越多。最近日媒便採訪了一名46歲的中年男子，至今已在超商裡打工10年，並且一直領著基本時薪，而他的處境也反映了日本中年自由業的難處。

據日媒《日刊SPA！》報導，一位化名為岡部隆浩的46歲男性，現已在東京的超商打工10年，並且一直領著最低時薪。岡部表示，他現在的時薪為1120日圓（約新臺幣237元），值大夜班的話，一小時則為1400日圓（約新臺幣296元），幾乎是目前東京地區的最低時薪，即使一個月打工20天，月薪也只有16萬日圓（約新臺幣3萬3832元），他從高中時便開始打工，這期間從未放過有薪假、做過健康檢查。

岡部表示，超商的工作內容包含接待客人、管理商品庫存等等，是需要同時執行多項事務、難度較高的工作，同事中有許多優秀的外國留學生，其中大部分都會在畢業之後，到日本大企業擔任正職，並辭掉打工，收入也將會是他好幾倍。

至於岡部為何仍在同個職場工作，他則表示，自己曾在充滿職場霸凌的工廠打工過，相比那邊，超商已經好多了，所以他對現況沒有怨言。

岡部表示，他在高中畢業後便到工廠打工，並在那裡遇到了職場霸凌，他因此封閉自己、成為家裡蹲，之後輾轉來到超商打工，今年已是第10個年頭，他認為，自己之所以會對工作沒有太多期待，也許是因為已經習慣黑暗的職場環境。

對此，該篇報導也訪問了兩位專家，了解是否有幫助中年打工族脫離殘酷現狀的方法。日本勞動基準調査組合的執行委員長德野雄一表示，對職場、經濟狀況感到焦躁的中年自由業，容易因為心急而落入投資或副業詐欺的圈套，有非常多案例都是在網路上搜尋兼職、副業，從而被詐騙。德野雄一表示，對勞工而言最重要的，首先是確認自己被雇用的形式為何、並且重視自己的勞工權利。

而專門報導勞動、經濟相關的記者小林美希則表示，中小企業中，有部分家族企業仍會錄取沒有經驗的中老年人，在這之中試著找較穩定的公司是一個方法，不過，政府若不增加最低薪資、改善勞動環境的話，也很難有巨大改變。