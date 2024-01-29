美術館成抗議人士首選？破壞名畫提訴求屢見不鮮 反敗民眾好感

繼梵谷《向日葵》被潑上番茄湯後，達文西的名畫《蒙娜麗莎》也遭到環團人士破壞，美術館為何成為抗議人士的首選？專家分析指出，博物館除了收藏藝術品的功能，也扮演著民主辯論的公共空間，瞄準著名的畫作，能有效提高抗議的能見度。然而，調查卻發現，這些抗議行動恐降低民眾對氣候行動的支持度。

藝術品成抗議目標

《BBC》報導，達文西名畫《蒙娜麗莎》28日遇襲，環保團體「Riposte Alimentaire」的兩名女子因為不滿法國農業政策，朝畫作潑灑南瓜湯，並高聲質問「什麼更重要？藝術還是獲得健康和可持續食物的權利？」

對此，法國新任文化部長達蒂譴責說，「《蒙娜麗莎》是我們的珍貴文化遺產，屬於未來的每一代人，沒有任何理由將其用來當作抗議的標靶。」

然而，藉由襲擊藝術品發起抗議的行動在近年來，屢見不鮮，倫敦國家美術館收藏的畫作《向日葵》前年也被抗議民眾潑灑番茄湯，藉此呼籲社會要正視環境問題，號召社會一同反對化石產業，引發當時國際媒體的關注。

增加抗議能見度

《美國藝術》報導，許多藝術媒體關注的焦點放在抗議者畫作的畫作上，為何破壞達文西或梵谷的畫作？這其中的共通點其實很簡單：這些作品都是富有聲望的傑作，能增加抗議活動的能見度。

專家指出，抗議者其實沒有破壞藝術作品，只是將湯潑灑在保護藝術品的玻璃上，博物館的功能是「保護」、「收藏」藝術品，但它同時也表演著民主辯論的公共空間，透過該抗議模式能夠有效促進氣候行動的對話。

反敗公眾好感

儘管該抗議行動引發兩面論戰，根據《時代雜誌》調查顯示，高達46%的受訪者認為，針對藝術品的抗議行動，反而降低他們對氣候行動的支持，僅13%的民眾表示，會因為抗議活動，更加支持社會對氣候變遷的努力。

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