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八成是外國客！北海道「新雪谷町」滑雪聖地 住一晚破百萬日圓歐美客仍喊不貴

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道「新雪谷町」成為外國客的滑雪知名景點。圖擷自youtube
北海道「新雪谷町」成為外國客的滑雪知名景點。圖擷自youtube

北海道是日本知名的觀光地區，特別是冬季賞雪、滑雪等行程，常常都能吸引到不少觀光客。近年來北海道「新雪谷町」（或譯為「二世古町」），就因為滑雪活動，受到大批外國觀光客的歡迎。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，新雪谷町位於距離札幌車程2小時，電車3小時的地方。當地曾經在泡沫經濟時期，是日本人常去的熱門滑雪景點，但後來也隨著泡沫經濟的結束而沒落。

但近年來，當地從台灣、香港開始推廣，並逐漸延伸到歐美，讓口碑在國外傳開。就在疫情解封後，新雪谷町年度的觀光客數量高達260萬人。特別到了冬季，有高達八成的觀光客都是來自國外。

新雪谷町最大的魅力，就在於冬季下雪時的「Japow」，這個字是「Japan」和「PowderSnow」的合稱，指日本特有的細雪雪質。在這樣的雪上滑雪，浮遊感特別好，而且從12月至3月期間，當地都一直保持著下雪天氣，可以長時期享受滑雪的樂趣。

因為受到觀光客的歡迎，2019年3月底時，當地原本有550家飯店。但到了2023年年底時，飯店數量暴增至840家左右。在消費力強大的歐美觀光客造訪下，當地一碗牛丼2000日圓（約相當於新台幣424元），飯店住一晚170萬日圓（約相當於新台幣36萬元）的價格都有。

但歐美旅客受訪表示，這樣的價格並不算太貴，仍有許多觀光客趨之若鶩，有外國人乾脆在此就讀語言學校，當地工作的薪資條件也比平均水平還要好上一截，成功靠著滑雪商機帶動了新雪谷町的發展。

北海道

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