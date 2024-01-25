39歲媳婦在公公葬禮發表悼詞突倒下 跟著逝世讓家人難接受

英國一名39歲的女子在公公的喪禮上發表悼詞，沒想到儀式進行到一半女子突然倒下，心臟驟停死亡，讓全家人傷心欲絕。

據《太陽報》（The Sun）報導，莎拉（Sarah Healey）現年39歲，她的公公因癌症過世享壽81歲。公公葬禮當天莎拉在儀式進行時發表悼詞，但是進行到一半她卻突然失去意識昏迷，送醫急救後發現莎拉因心臟驟停而死亡。家人才剛送走一人，如今又要為莎拉辦喪禮，讓全家人悲痛不已。

莎拉的媽媽格拉迪絲（Gladys Healey）表示，莎拉從來沒有心臟病史，不知道為什麼會這樣突然倒下。她身後留下三個孩子，莎拉的丈夫才失去爸爸又失去妻子，打擊真的很大。格拉迪絲說，莎拉過世時因為在喪禮當中，所有家人都在現場，但家人卻只能眼睜睜看著莎拉在她們面前死去，實在很難接受。

莎拉的妹妹特麗莎（Trisha Healey）表示，失去唯一的姊姊是她這輩子遇過最痛苦的事。在莎拉過世之前，她們感情很好，每天都會聯絡，對她來說失去姊姊讓她這輩子再也不會一樣了。

雖然全家陷入悲痛之中，不過他們也表示會透過作一些有紀念價值的事情來紀念莎拉，不會讓自己陷入絕望之中。