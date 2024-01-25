人渣獸父！16歲少女慘遭工人性侵 警揭心寒案情：32歲繼父涉策劃
人渣獸父！馬來西亞發生悲慘性侵案，1名16歲少女在家中遭1名18歲勞工性侵，少女女其後把事件告知姐姐，姐姐立即報警求助。警方調查後揭多心寒案情，事件疑是32歲繼父策劃設計，其後迅速拘捕2名疑犯。
綜合馬來西亞媒體報導，該名16歲少女遭1名男子性侵，少女後將遭遇告訴姐姐，表示案件於本月初在家裡發生。
少女的姐姐其後報警，警方於週六（1月20日）淩晨在路邊拘捕1名懷疑涉案的18歲當地勞工，又在少女住家拘捕其32歲繼父
警方表示，初步調查，該名繼父與少女被性侵有關聯。警方向法庭申請延長扣留令，延扣2名疑犯調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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