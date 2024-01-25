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棲地受損、蜜蜂減少 植物自花授粉增加

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著氣候變遷、棲地破壞與傳粉媒介銳減，植物出現大量「自花授粉」的狀況。（Photo on Wiki Commons）
隨著氣候變遷、棲地破壞與傳粉媒介銳減，植物出現大量「自花授粉」的狀況。（Photo on Wiki Commons）

隨著氣候變遷、棲地破壞與傳粉媒介銳減，植物出現大量「自花授粉」的狀況！專家擔憂，自花授粉導致植物的花朵變小、花蜜減少，還會造成族群遺傳變異性減少。但也學者抱持不同意見說，自花授粉至少能確保植物族群的數量，是生存的好辦法。

自花授粉趨勢增加

「自花授粉」指的是發生在同一朵花或是同一植株花朵間的傳粉，如蘋果、稻子與麥子都有類似的狀況。但不少能夠自花授粉的植物還是仰賴蝴蝶、蜜蜂在不同植株間傳播花粉，進行「異花授粉」，以增加基因多樣性。

研究》指出，因為氣候變遷與土地利用，如蜜蜂等傳粉媒介正在迅速消失，尤其是非洲、南美洲與東南亞等地區，更因為傳粉昆蟲大幅減少，對農業產生負面影響。

降低基因多樣性

CNN》報導，學者發現，隨著棲息地消失與授粉媒介減少等狀況，許多植物「自花授粉」的狀況變得愈來愈常見。蒙彼利埃大學博士研究員阿科卡-皮多勒指出，以三色堇的狀況為例，發現由於自花授粉增加，現今植株的花朵變得更小，產生的花蜜也減少。

學者指出，這些變化會導致植物的基因多樣性降低，影響到植物適應未來氣候變遷的能力，且如果植物的花蜜因為自花授粉而減量，還會使得傳粉媒介可獲得的食物也隨之減少，進而加速動物消亡的速度，形成惡性循環。

然而，舊金山州立大學生物學教授格勒布恩認為，開花植物增加「自花授粉」的趨勢不全然是壞事，雖然自花授粉常常導致族群的遺傳變異減少，除了少數極端狀況之外，至少能保證族群維持在一定數量。

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氣候變遷 基因 蜜蜂

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