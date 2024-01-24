正妹單身兩年找不到男友 大嘆：事業成功、外表太美害的

瑞典一名正妹已經單身兩年，她抱怨自己交不到男友的原因，竟是因為她實在事業太成功、外表又太美了。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自瑞典的安柏（Amber Johanssen）擁有傲人的身材和精緻的臉龐，在Instagram上擁有4.8萬名粉絲。安柏說自己過去兩年都維持單身，連發生關係的床伴都沒有，因為她的條件太好，讓男人都不敢認真跟她交往。

安柏說，她光是經營社群媒體每個月可以賺進6萬美元（約188萬台幣），但是成功的事業和性感的外表反而成為她感情路上的絆腳石。過去兩年大多數的男生都不敢追她，就連有一次好不容易約好了要出門約會，對方也在最後一刻放棄，而這一切都是因為「對方被我的成功和美麗嚇到了」。

為了找到對象，安柏做了很多嘗試，也開始用交友軟體，但是很多時候對方都會認為漂亮的安柏是假帳號。有些男性也會直接告訴安柏，他們看到安柏在社群媒體上傳的性感照，所以沒辦法認真看待她，跟她出門也會覺得侷促不安。

安柏表示，現在越來越多的男人想要AA制，雖然她不介意為自己付錢，但她認為男性不願意為約會買單是缺乏騎士精神。她希望能找到一個聰明、善良、有禮貌也不小氣的男人，決定乾脆透過自己的社群媒體發文徵友。

雖然有很多粉絲踴躍留言，不過安柏說自己可能沒辦法接受網路戀情，因為他們通常對她都有先入為主的想法。即便如此，她表示自己不會輕易放棄，還是會繼續尋覓，希望能找到心目中的Mr.Right。