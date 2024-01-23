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被當中國人！韓男出國遇「種族歧視」遭搶劫 領事館1作為韓網全怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓1名男子年初時與友人前往義大利旅遊，卻遭遇種族歧視，求助無門引發熱議。圖片來源/韓媒「JTBC News」
南韓1名男子年初時與友人前往義大利旅遊，卻遭遇種族歧視，求助無門引發熱議。圖片來源/韓媒「JTBC News

南韓1名20多歲的男子年初時與友人前往義大利米蘭旅遊，期間卻遭遇種族歧視，男子與同行友人被當地黑人誤認為中國人，對方刻意發出猴子叫聲，不斷叫喊著歧視性言詞，還將幾人的手機、項鍊等貴重物品搶走，甚至朝男子眼睛噴灑疑似辣椒水的液體。然而，事後男子接連向領事館、警局求助卻毫無作用，事發至今3周案情仍毫無進展，引發韓網熱議。

根據韓媒JTBC報導，這名20多歲的男子於今年（2024）1月初前往義大利米蘭旅遊，不料前往米蘭世博核心地帶、餐廳與名店林立的Corso Como時，不幸遭到黑人襲擊。男子表示，「他們走向我們的時候刻意發出猴子的叫聲，做出種族歧視的舉動，從距離100公尺前就發出這種怪聲，然後對我們喊『你好』（中文發音）、『Ching Chang Chong』。」

據了解，「Ching Chang Chong」為具有侮辱性質的種族主義貶義詞，Ching Chong就是非亞洲人在模仿中文等亞洲語言的語調，因此經常被英語使用者拿來嘲弄漢語使用者、華裔，以及其他外貌類似華裔的東亞人，而故意模仿漢語發音的行為也被視為帶有種族辱罵的意涵。

男子接著指控，當時他和同行的朋友一共4名韓國人，遭到8名黑人包圍、欺凌，「他們把我的項鍊搶走、把我絆倒，還朝我的眼睛噴灑疑似含有辣椒素（Capsaicin）成分的液體，另一個黑人則是直接搶走我的手機」。男子透露，他們遭竊的財物一共價值300萬至400萬韓元（約新台幣7萬至9.4萬元）。

事後男子一行人向南韓駐義大利米蘭領事館求助，不料領事館卻也束手無策，他們表示只能協助男子找到距離最近的急診室或警察局，且難以提供口譯協助。無奈之下，男子只好在同行友人的協助下，前往當地警察局報案，然而報案後將近3周，案情卻毫無進展。對此，南韓外交部也解釋，除非有特殊緊急狀況，否則依照《領事助力法》，難以提供口譯協助。

此案經韓媒報導後，引發韓網熱議，「國家不保護人民的話，現在的我們是沒有國家的人嗎」、「領事館總是說他們無能為力，所以讓我們全部廢除吧」、「連本國國民都不保護的國家，這就是大韓民國的現實」、「那麼領事館是做什麼的呢」、「在遙遠的異國遭到搶劫不是緊急情況？不能提供翻譯等幫助？這是胡說八道嗎？領事館用國民稅金吃閒飯嗎」。

南韓 種族歧視 義大利 搶劫

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