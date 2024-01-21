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多明尼加要周休三日 能減少工作負擔？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

少工作一天，壓力會比較低嗎？多明尼加近日宣布將實驗「周休三日」的工作方案，成為拉丁美洲第一個試行相關方案的國家。過去英國曾有大規模試驗過，61家參與企業有56家在實驗期結束後，仍繼續採用新方案。新冠疫情讓周休三日在國際的呼聲增加，但各國也都還在實驗階段。

不強迫企業參加

根據《半島電視台》20日報導，多明尼加將於2月起試行周休3日的方案，此方案不採強迫，並只有為期6個月，在這段期間，周工時將會從44小時下降至36小時，原則上周一到周四上班，但領與之前相同的薪水。

目前包括政府的健保局、能源公司EGE海娜、拉美電信公司克拉羅與重工業IMCA都將參與，並將由多明尼加當地的大學協助蒐集數據，包括接受周休三日方案的員工健康狀況，還有工作與個人生活之間關係的轉變。目前認為，工時縮短下，一些比較冗長的會議有望取消，提升工作效率。

減少負擔、促進平權

多明尼加勞動部長坎普斯表示，希望改成周休三日，不要讓公司將過去同樣的工作量一口氣塞到4天的工作日，反而會增加員工壓力。受到疫情影響，各國都陸續開始試行更加彈性的工作規劃。日本2022年有超過3千人因過勞死，日本微軟也曾試行周休三日方案，測試結果不錯。

衛報》提到，英國在2023年推動了相關試行方案，結果61家參與的企業在試行期結束後，仍有56家維持周休三日，甚至有18家企業固定以後就永遠改成周休三日，且接受周休三日的2900位員工大多數的身心狀況都有所改善，包括壓力能更好釋放，還有讓男性增加家務負擔，促進性別平等。

但各國試驗周休三日的狀況不同，比利時與阿聯的實驗方案雖然減少工作天數，週總工時仍不變，等於每天從工作8小時變成10小時，阿聯甚至更多。

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周休三日 多明尼加

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