火辣單親媽抱怨找不到男友 嗆新世代男性都要AA不夠MAN

英國一名身材火辣的模特兒雖然擁有傲人身材，但卻抱怨當今社會根本找不到「好男人」。她抱怨自己的身材反而讓異性不願意認真看待他們的關係，且男人出門還都要求AA拆帳，令她十分不滿。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年30歲的潔琳（Jaelyn Cox）是一個單親媽媽，雖然自己帶著兩個孩子，但她沒有放棄找對象。潔琳除了是一位模特兒之外，也是一位脫衣舞孃，不過她不以自己的工作為恥，反而認為應該因自己能夠撐起一個家而引以為傲。

潔琳雖然希望能找到適合的另一半，但這條戀愛之路卻是困難重重。她表示，因為自己火辣的外表和脫衣舞孃的工作，異性通常都不認真看待她，有些人甚至會覺得她很隨便。

不僅如此，她也覺得這一代的男性都很女性化，男生希望出門約會要AA拆帳，也不願意照顧另一半，反而要女生反過來照顧他們。

其實潔琳常常祭出驚人言論遭網友批評，去（2023）年她生下第二個孩子時，只休息5天就回到工作崗位，並批評休產假的女人「都是懶女人」因而引發爭議。有網友就批評潔琳的言論只是為了吸眼球，難怪不被認真看待。