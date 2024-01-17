影／飛行員搶救森林火災卻撞上電線桿 在空中燃成火球

英國《每日郵報》報導，一名現年58歲的西班牙籍飛行員費爾南多·索蘭斯·羅布萊斯（Fernando Solans Robles），15日因為參與智利撲滅森林大火，在低空飛行灑水時卻不慎撞上路面上的電線桿，羅布萊斯駕駛的飛機在空中燃成火球，因公殉職。

該起救災意外發生在智利中部塔爾卡（Talca），智利國家森林管理公司因為要撲滅森林大火，15日下午陸續派出數架小型飛機進行空中灑水滅火任務，但由羅布萊斯駕駛的小型飛機卻撞上電線桿，機身燃起熊熊烈火後，直接墜落在5號公路上，釀成1死3傷的救災悲劇。

Una pena lo de este chico, esto ha pasado en Chile pero el piloto era español y es que los que vuelan habitualmente tan bajo como los fumigadores o los anti incendios, como era este caso, se juegan todos los días la vida por nosotros

Descanse en paz Fernando Solans Robles pic.twitter.com/ZzaTruXwAn — Pepe Llopis (@pepellopis) 2024年1月16日

從影片中可見，羅布萊斯在低空飛行完成灑水任務後，想拉高飛行高度時，機翼卻不慎接連撞上路面的電線桿，以致機身失去平衡，當場在5號公路上方起火後墜毀，該起事故過程全被目擊者拍下。

智利總統加布里埃爾·博里奇（Gabriel Boric）發表了對羅布萊斯的哀悼文，指出在智利，每年都有成千上萬的人負責執行撲滅森林火災的艱巨任務，他為羅布萊斯因公殉職感到遺憾。