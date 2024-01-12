印度孟買跨海大橋啟用 用鋼量17座巴黎鐵塔

中央社／ 新德里12日專電

印度最長跨海大橋「孟買-港口連接道」（Mumbai Trans HarbourLink）今天啟用，全長21.8公里，用鋼量相當於17座巴黎鐵塔，其中大約16.5公里為海上高架橋。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2016年為這座大橋奠基，興建工程2018年開始，斥資逾1784億盧比（約新台幣670億元），連接孟買及衛星城市新孟買（Navi Mumbai），兩地往返所需時間從過去的2小時縮短到20分鐘。

莫迪今天為跨海大橋主持落成典禮，大橋明起開放給民眾使用。

根據孟買大都會區發展署（MMRDA）的資料，孟買跨海大橋雙向計有6線車道，以及各一條緊急車道，未來5年內將連接其他高速公路計畫以及規劃中的新孟買國際機場，打造區域發展圈。

MMRDA署長穆克吉（Sanjay Mukherjee）今天在接受印度媒體訪問時說，大橋用了許多新技術，例如智慧交通系統、噪音隔離板、正交異性鋼橋面（orthotropic steel deck），以及不會干擾海洋生態的路燈。

正交異性鋼橋面可讓跨海大橋使用較少橋墩支撐，減少對往來船隻的影響。

另外，為加強穩固度，孟買跨海大橋使用的鋼鐵重量等同17座巴黎鐵塔。

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