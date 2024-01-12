姊夫變丈夫？21歲妹曬8年前參加姊姊婚禮3人合照羞喊：我們情投意合

印尼一名女子近日在TikTok平台，曬出當年參加姊姊婚禮時與新人的開心合影，沒想到8年過後，姊夫竟成為她的丈夫。消息曝光輿論蜂擁而至，為此她親自解釋，與現任丈夫結婚是情投意合，且背後還有著一段感人的故事。

根據外媒報導，印尼東加里曼丹省一名21歲女子菲比（Sinta Febi），日前在TikTok平台上發布一則影片，內容提到2015年時她參加姊姊與姊夫的婚禮，怎料事隔8年後，她竟成為姊夫的再婚妻子，事件曝光後影片觀看次數累積超過千萬次，令許多網友們感到震驚且無法接受。

菲比解釋，姊姊與姊夫的感情相當好，兩人在2016年時生下兒子札恩（Zayn），怎料姊姊卻在2021年時被診斷出罹患乳癌晚期，治療一年後仍不敵病魔離世，面對姊姊的離世，姊夫悲痛欲絕，因此某天姊夫的父親就提議，希望菲比能成為札恩的繼母。

菲比表示，當時她還就讀大學，儘管知道姊夫的個性好，但不知道兩人能否好好相處，另方面又希望外甥札恩能受到妥善照顧，經思考後最終點頭答應結婚。倆人並於去年10月中旬完婚，菲比透露「若姊姊沒有先去天堂，這種情況就不會發生」、「這段婚姻是出於我的意願，並沒有人強迫我，代替姊姊照顧她的丈夫與孩子，我感到非常開心」。