全球最強護照洗牌「歐洲國家崛起」 台灣退步2名排行曝光

台灣護照可在143地免簽通行！英國恒理環球顧問事務所有限公司11日公布「恒理護照指數」，6國並列2024年最熱門護照榜首，可以在全球194處免簽入境，台灣護照好用程度則排在35名，可免簽通行143個旅遊目的地。

法德義日星西最熱門

報告顯示，法國、德國、義大利、日本、新加坡和西班牙的公民可在全球194國享有免簽或落地簽證，是自「恒理護照指數」開始追蹤全球旅行自由度19年以來的最高紀錄。這是由總部位於倫敦的全球公民和居住諮詢公司－英國恒理環球顧問事務所有限公司所創，引用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料。

過去5年日本和新加坡這兩個亞洲國家一直占據榜首，但最新的好用護照前5名則象徵歐洲國家的崛起。第2名由芬蘭、瑞典與韓國並列（193國），而奧地利、丹麥、愛爾蘭和荷蘭並列第3（192國）。比利時、盧森堡、挪威、葡萄牙和英國並列第4，希臘、馬爾他和瑞士並列第5。

阿聯進步最大

澳洲和紐西蘭的排名上升，與捷克和波蘭並列第6。美國和加拿大與匈牙利並列第7，可免簽證前往188個目的地。根據「恒理護照指數」，台灣今年名列第35，可免簽前往143個目的地，排名與去年相比則掉了2名，從排名第33名來到第35名。

外交部也會在網路上公告我國護照去哪些國家可免簽證，例如泰國、新加坡、以色列、加拿大、美國（需事先申請「旅行授權電子系統ESTA」）、德國、法國等。

阿拉伯聯合大公國仍是10年來指數上升幅度最大的國家，自2014年以來免簽目的地數量增加106個，今年排名第11，其次是哥倫比亞，前進了28個名次來到第37名。中國今年在這個指數的排名為第62名，前往85處可以免簽通行。

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