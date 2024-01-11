節儉父存款消失好幾百萬 弟媳「剛好多一台車」引兄弟爭吵

在遺產爭奪時，往往容易引起家庭中的敏感神經，造成家人間彼此產生懷疑，甚至因此對簿公堂，都不是奇怪的事情。在日本，就曾有民眾因為計算遺產時，認為家中財產的花費速度不正常，因此對親兄弟產生質疑。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，有一對兄弟彼此都在20多歲時結婚成家。他們的母親在約10年前過世，父親則在70多歲時，身體有許多病狀惡化。那之後，次男經常以照顧父親的名義，和老婆不斷出入老家。

長男原先對於弟弟願意照顧父親，覺得非常感激。然而，父親並沒有嚴重到患有失智症，一般生活應該還算能自行打理，但次男夫妻卻一週七天，每天都要跑去老家，讓長男稍微起疑。有次長男決定要去探望父親，次男夫妻卻明顯擺出抗拒的態度，更讓長男感到奇怪。

父親最後在80歲時壽終正寢。當一家在整理遺產時，發現在父親從重病到死去的五年之間，存款足足少了3000萬日圓（約相當於新台幣644萬元）。他質問次男錢都花到哪去了，次男則辯稱都只是買普通的日用品，以及父親生病需要的東西而已。不過收據等早就都丟掉了，沒有任何證據證明。

長男則懷疑，父親平常生活儉樸，實在難以想像五年會花到三千萬，何況弟媳最近還買了輛高級轎車，更讓人感到疑竇。雙方為此吵得不可開交，還嘗試採取法律途徑。最終，律師雖分析長男的主張有理，但從現有日本規定來看，對於遺產的分配上，還是很難有實質的幫助。