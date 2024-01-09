地基軟如溼海綿！關西機場持續下沉中 專家估2056年將被海水淹沒

「關西國際機場」是世界第一座完全以填海造陸建成的機場，同時也是一座海上機場，可不受宵禁限制24小時運作。然而，由於它蓋在水深達17至18公尺的大阪灣水域上，土地如同吸滿水的海綿般很不牢固，因此自興建以來每年都在下沉，甚至有專家預測可能在2056年被海淹沒。

根據外媒《每日快報》報導，造價150億英鎊（約新台幣5815億元）的關西國際機場於1987年動工興建、1994年完工啟用，坐落在大阪灣東南部的和泉近海離岸5公里人工島上，面積約1,067.7公頃，有專用的發電廠供電。不過，由於大阪灣海底的地質條件不佳，加上深度達18公尺，使得這座海上機場自興建以來，就一直不停在對抗下沉壓力，迄今共下沉了38英尺（約11.58公尺），目前海拔高度剩下5.3公尺。

興建之初工程師曾預測關西機場會在50年內均勻下降，並在下降至海拔13英尺（約3.96公尺）時維持穩定狀態，殊不知蓋好後才6年的時間，機場就下降到當初預設的臨界值。即便後來曾花上1.17億英鎊（約新台幣46億元）來加高海堤，不過改善問題的成效不彰，甚至有部分專家擔心機場可能只可以再維持幾十年的運作，未來在遇到極端氣候或全球暖化危機時，機場可能陷入被海水淹沒的風險中，預估2056年就會完全淪陷。

目前關西機場還在持續下沉中，其中第一座人工島至今已下沉3.73公尺，平均每年下降6公分；第二座人工島至今已下沉5.36公尺，平均每年下降22公分。日本當局為解決地基問題，採用了不少方法讓基底變得更加乾燥且緻密，像是修建及加高海堤、強化排水功能等措施，期望能夠減緩機場下降速度。