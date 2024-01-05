事業有成卻忽略家教 90歲烘培大老闆兩兒「一個啃老、一個失聯50年」

人生有許多面向，有時就算賺大錢、事業有成，但如果家庭教育不周，影響到兒女日後的發展，那麼也會成為一大問題，讓自己感到擔憂不已。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A先生的麵包師傅，當初在技藝學成之後，決定離開東京，到比較鄉下的商店街開業。靠著販售平常在都市才看得到，具有都市品味的各種麵包，讓A先生的店鋪在地方上爆紅，隨後持續增聘人手，還加開了其他分店，成為在地有頭有臉的烘培大人物。

然而，事業有成的背後，讓A先生在外應酬多，無暇兼顧家庭。長男雖然進入縣立高中，但只讀了一個月就輟學，之後擅自決定前往東京打拚。A先生嘗試聯絡他，卻常常被他掛電話。後來去公所查詢，只知道長男獨自居住而已，沒有其他相關訊息，且也沒辦法向警方申請搜索票。就這樣，A先生和長男50多年來都處在失聯狀態。

次男升上高中後，則是在學校內遭到霸凌，一年級還沒唸完就退學。和長男不同的是，次男從此變成一個「家裡蹲」，儘管在A先生的勸說下，曾經到麵包店裡幫忙，但因為工作能力不佳，時常遭到前輩的責罵，讓次男很快就辭去工作。隨後也嘗試過物流、超市、加工廠等打工，但都維持不久，最終還是回到了家裡蹲的狀態。

轉眼間，A先生已經90多歲，並在80歲時卸下麵包師傅的工作，次男則是65歲，長年仍是無職狀態。A先生的老婆則是在幾年前因癌症過世，儘管A先生手握不少資產，還有另外投保，但次子沒有收入之餘，還常常為了買車、追偶像等等砸大錢，讓他非常擔憂，自己未來若是撒手人寰，次子該怎麼辦。