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25歲正妹空姐吐職業甘苦談 嘆：每週都有人邀高空愛愛

聯合新聞網／ 綜合報導
德斯坦妮發影片曝工作秘辛，表示空服員工作並不像大家想像的美好。圖擷自每日郵報
德斯坦妮發影片曝工作秘辛，表示空服員工作並不像大家想像的美好。圖擷自每日郵報

美國一名正妹空姐日前在社群媒體上分享職業甘苦談，大吐空服員工作秘辛。她在影片中提到，雖然空服員工作看起來光鮮亮麗，但其實空姐們都承受很大的精神壓力，吸引不少好奇的網友觀看留言。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的德斯坦妮（Destanie Armstrong）是一名新手空姐，日前她在TikTok分享影片，表示自己的工作雖然人人稱羨，背後卻其實有很多不可告人的壓力，甚至直言其實航空業「士氣低迷」，很多空服員都很痛苦。

德斯坦妮表示，自己雖然是新人，但是她已經感覺到公司非常的「貪婪」，不斷要求他們做更多份外的工作，職場上也有不少勾心鬥角的互動。較有經驗的空服員常會「電」德斯坦妮，讓她覺得很掙扎，更不用說她也要面對所有空服員會面對的心理問題。

德斯坦妮提到，所有空服員幾乎都很孤獨，心理上承受很大的壓力，因為空服員常常要長途飛行，且時間表還不是固定的，大部分的時候她都離自己的家人朋友非常遠。不只如此，身為空姐，她也需要嚴格要求自己的外表，但是長途飛行卻會引發水腫、黑眼圈、細紋等，令她大嘆工作不易。

除此之外，空服員還要面對各種男性的騷擾。德斯坦妮說自己每週都一定會遇到有人問她要不要加入「高空性愛俱樂部」（Mile High Club，意指在飛機上偷偷發生性關係）；當她服務完乘客坐在空姐的座位上時，也常會有男乘客用「炙熱的眼神」看著她，讓她很不舒服。

德斯坦妮表示，她很喜歡自己的工作，也很感謝上天讓她有這樣的生活方式，不過她還是想藉由影片讓大家知道，空服員的生活並不總是像大家想像的那麼美好。

@destanieaaa

Hehehe #reserveflightattendant

♬ original sound - Destanie | Flight Attendant ✈️

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