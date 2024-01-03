全球最宜居、最無憂無慮都是它！ 這城市為何能讓民眾幸福感爆棚？

人文薈萃的奧地利首都維也納，奪下全球最宜居城市並不令人意外，更厲害的是，2023年再收割最「無憂無慮」的城市。究竟，維也納有什麼祕密，讓居民衣食無虞、安住美宅，安全與幸福感雙雙爆棚？

走進紅白相間的車廂，從全世界最古老的摩天輪向外望，維也納的城市風光盡收眼底。

隨著車廂緩緩升空，百年歷史的哥德教堂、一排排磚紅屋瓦的洋房逐一顯現，綠地與噴泉點綴，與不遠處波光粼粼的多瑙河，交織出「音樂之都」的唯美印象。

最宜居且無憂無慮的維也納

「不必費盡心思，也可以在維也納擁有高品質的生活。」兩年前因換工作，從布拉格搬到維也納的Alzbeta，接受《遠見》採訪時這麼說。便捷的大眾運輸、補助政策、可負擔的房價，讓她直言，在維也納想好好生活「並不難」。

事實上，洋溢人文氣息的維也納，已多次囊括經濟學人智庫（EIU）評選的全球最宜居城市冠軍，2023年依舊蟬聯。不僅如此，《富比世》12月報導指出，英國保險公司William Russell針對全球37國、66個城市，評比生活成本、貧窮人口占比、醫療支出、城市清潔度、自殺率及LGBTQ族群安全度，維也納抱回最「無憂無慮」城市大獎。

首先，維也納幾乎不存在日均消費低於6.5美元（約新台幣200元）的貧窮人口。排除房租下，當地每人每月生活成本為841英鎊（約新台幣3.2萬），雖較前一年上漲27％，在全球通膨的大環境，與歐美其他城市相比，仍屬可負擔的範圍。

更不用說，維也納的醫療保健制度、城市清潔度，以及LGBTQ族群安全度，也在城市評比中名列前矛。

住在中歐的人文歷史樞紐、最無憂無慮的城市，是什麼感覺？《紐約時報》形容，維也納是租屋族的「烏托邦」。

維也納為改善寸土寸金，市民蝸居窄小房間的窘境，1919年開始廣設市政住宅」（Gemeindebauten），又稱社會住宅，當前有八成居民入住。分析2021年數據，市政住宅租金與能源支出，平均僅占稅後收入22％，大幅減輕市民負擔；就算是私人住宅市場，租金加上能源費用的占比，也僅增加四個百分點。同時期的美國，近半數美國租屋族，相當於2160萬人，租金占比超過「稅前」收入三成，最繁華的紐約市更高達36％。

若與鄰近的捷克首都布拉格相比，在維也納可謂輕鬆擁有高薪、低房租。注重生活品質與安全的Alzbeta說：「我租的公寓非常漂亮，有著大露台，」他目前的租金約737歐元，「即便預算砍半，也能租非常好的公寓。」Alzbeta回憶，過往在布拉格的薪水，僅現在的1／3，平均租金、能源價格卻更高昂。事實上，全球資料庫Numbeo的數據也顯示，布拉格平均稅後收入比維也納少40％，但不管租在市中心或郊區，房租都比較貴。

對照布拉格，維也納賺得更多、租金更少

維也納「小而美」，得天獨厚的文化底蘊

房租、生活成本等經濟數字之外，社會的安全氛圍、交通運輸、城市營造，也是營造人民幸福感的重要因素。此外，維也納得天獨厚的特色，正是歷史悠久且難以量化的藝文價值，「博物館無所不在，只要買大眾交通年票，幾乎每天都可參加由不同的博物館、美術館舉辦的免費活動。」

Alzbeta坦言，過往他認為維也納「只適合養老」，為工作而搬進這座城市時，並未抱有任何期望，如今卻深深愛上維也納，「當我去其他城市旅行，才明白為何維也納被選為最宜居的城市。」她也開心表示，目前已取得申請市政住宅的資格，若幸運抽中房位，房租開銷將可大幅減輕，「身為在維也納的外國人，我感覺自己被妥善保護了。」雖然落腳這座城市才兩年，Alzbeta卻覺得比在祖國受到更多照顧。

究竟如何營造宜居，甚至是無憂無慮的城市？旅居歐洲五年、波蘭烏茲大學政治經濟學博士邱崇宇接受《遠見》採訪時分析，維也納有其特殊的人文底蘊，與追求文化生活的精神，居民與城市之間的互動，無形中達成和諧愜意的文藝氛圍，打造出「最宜居且最適合移居」的城市。

不過這一切，自然也應建立在完善的社會制度前提，維也納透過較高賦稅與保險制度，致力達成「均富」社會。邱崇宇也指出其他關鍵因素：維也納在中歐個國中，屬「小而美」的城市，「中小型的都市發展，更容易形成人文薈萃和當代藝術的展現，人們也更容易接納不同文化的衝擊。」經濟方面，交通也更省時便捷，相對於大城市易流於冷漠，小城市相對溫馨。

不過，若與追求生活便利性、豐富性的亞洲城市比較，維也納未必符合亞洲的生活習慣與需求。Alzbeta也點出，維也納的生活「有自己的步調」，尤其每週日與國定假日，晚上7點一過，商家關門、活動落幕，整座城市沉靜下來，如同進入休眠模式。

每座城市有著不同樣貌，在維也納，每個轉角都可與藝文、古蹟相遇，宜人的城市風光，再搭配上健全的住宅規劃、親民的基本生活開銷、完善的社福機制，也難怪可以雙雙收割全球最宜居、最無憂無慮的城市。

（本文出自2023.12.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）