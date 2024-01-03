40年前的東京長怎樣？日攝影師曬千張老照片 一窺那些時代眼淚

東京，一直是台灣人日本旅遊首選之一，經典的歷史建築、豐富多元的美食、四季分明的景觀，都讓國人一訪再訪，毫不厭倦。日本一位專業攝影師，偶然找到自己在1984年拍攝的東京老底片，如今故地重遊，再次用同樣的角度拍下東京的風貌。40年的歲月，日本第一大城市東京有什麼樣的歷史變化？

根據日本國土交通省觀光廳「平成30年宿泊旅行統計調査」統計發現，台灣人到日本旅遊最常到訪的城市，第1名毋庸置疑就是第一大城市——東京。16%的遊客都會選擇交通便利，靠大眾工具就可以方便走跳的東京都，無論是逛街購物、各國美食，以及歷史建築等觀光行程都可以一次滿足，是回遊再多次都不嫌膩的好去處。

如今，全球遊客都趨之若鶩的東京都，40年前是什麼模樣呢？

用1,000張照片，回顧40年前老東京

日本一位專業攝影師善本喜一郎，在2020年新型冠狀病毒大爆發期間被迫待在家中，因此他決定趁機整理過去拍攝的舊底片，結果竟然找到攝於1984年，約1,000多張的東京黑白街景照片。

攝影師善本喜一郎翻出1984年拍攝的底片，再次走遍東京大街小巷。Instagram@tokyo_timeslip

看著舊時代東京市街美麗的老照片，讓他好奇經過年月的洗禮，現在的東京，同一個地點，變成了哪種風景？

從那時開始，喜本善一郎帶著他的數位相機，拜訪40年前他曾攝影的地點，將同一個角度的一景一物再次拍攝下來上傳IG，更將這些照片集結成冊《穿越東京1984↔︎2021》，出版後已有7刷的驚人成績。

阿美橫丁／黑市成為庶民最愛商店街

阿美橫丁招牌1984年與現今對比。 Instagram@tokyo_timeslip

阿美橫丁，是東京台東區著名的商店街，全長400公尺，在這條街上匯聚了日本眾多美味的小吃，還可以入手便宜的藥妝、伴手禮等等，已經成了國際觀光客來到東京必訪的景點之一。

而1984年的阿美橫丁，當時是二次大戰後後著名的「黑市」，有許多販售美軍商品的商家。因為阿美橫丁擁有眾多豐富的商品，價格也實惠，只要你有殺價的功力，就可以用便宜的價格購入商品，這裡輕鬆的氛圍在日本年節的時候，也非常受到在地人歡迎。

上野站／電影愛好者天堂走入歷史

上野站松竹戲院如今成為購物商場上野之森 櫻花TERRACE。Instagram@tokyo_timeslip

1984年，位於上野的「松竹戲院」曾經是日本電影愛好者的天堂，當時後日本經濟正值泡沫前的高峰，這棟大樓裡還有卡啦OK、百元商店、圍棋社等等，可以讓在地人在此玩樂消耗一整天。而隨著時代變遷，東京都內許多新電影院開張，不敵其他先進設備及優美環境電影院的夾擊，松竹電影院在2012年歇業。

如今，這裡成了時髦又先進的美食百貨「上野之森 櫻花TERRACE」，時尚的玻璃外觀，異國料理、小酒吧林立，這裡成了東京時髦男女晚間約會小酌的最佳聖地。

東京車站月台／純樸小賣店由便利販賣機取代

東京車站山手線和京浜東北線月台。Instagram@tokyo_timeslip

1984年，日本JR車站內經常能見到的小型商店「KIOSK」。 KIOSK 始於1932年，原本在東京都內只有10間左右，開設的目的是要提供因公殉職的工人家屬，有一份就業機會。進而成為JR車站內隨處可見，包羅萬象的小型商店。

如今，因為車站內大型設施開放等原因，一些中小型月台的 KIOSK也逐漸退場，由便利的販賣機所取代。

銀座三越／日本第一間麥當勞

1984年銀座三越門口少年喝著麥當勞奶昔，如今麥當勞已不在。Instagram@tokyo_timeslip

銀座，長年以來都是東京最頂級豪奢的購物區之一，有時髦的酒吧、名牌精品街、壽司店等等。「銀座三越」在1930年於東京銀座開幕，擁有近百年的歷史，一直都是銀座商圈的重點購物商城。

1971年麥當勞在日本的第一家店，也選擇開在銀座三越，而老照片中的少年，手中拿著的就是麥當勞的奶昔，他站在銀座三越門口，好奇地看著正在著裝上工的小丑。如今，銀座三越仍是各國旅客購買精品的首選百貨，但麥當勞已於1984年結束營業。

新宿歌舞伎町／現在的紅燈區，過去的演藝聖地

1984年的歌舞伎町還是演藝設施聚集地，如今成日本最大紅燈區。Instagram@tokyo_timeslip

歌舞伎町，1945年因二次世界大戰東京大空襲，這裡被一片火海所吞噬。戰後重建時，這裡被改建成表演場地，有許多演藝設施聚集。老照片中的小團體，正是從山梨縣來此看戲的觀光客，他們手拿「山梨觀光自動車」的旗幟，看完戲正準備回到遊覽車上。

如今的歌舞伎町成了日本少數的紅燈區，聚集了3,000間以上的酒吧、俱樂部、旅館等等，紙醉金迷的氛圍吸引國內外遊客在此流連忘返。

澀谷十字路口／走過半世紀世界最大交叉路口

全世界最大的交叉路口，40年前就已人聲鼎沸。Instagram@tokyo_timeslip

澀谷十字路口已成為東京地標景點之一，根據2016年統計，在人潮最多的時刻，每次2分鐘的綠燈，約有800人同時通過這個路口。

而澀谷十字路口於1973年，開始了著名的「混合交叉式」。在跨年、萬聖節、世界盃足球賽期間，這裡也成了年輕人聚集的場所，成為日本城市風景中最著名的十字路口。

神田舊書節／全世界最大舊書街

全世界最大二手書店街，一年一度的舊書節總是吸引人潮。Instagram@tokyo_timeslip

神保町古書街，不只是日本、更是全球最大的舊書街，這裡大約有200多家書店，其中有半數是二手書店。

而一年一度在此舉行的神田舊書節也是遠近馳名，在舊書街的主要道路靖國通上，商家將一座一座書架連接起來，成為一座充滿書香氣的迴廊。活動期間內，會舉辦珍貴書籍的特賣會，也會有多達100萬本書的「古書大甩賣」活動。40年後的現在，書香仍在這座迴廊中飄盪。

攝影師善本喜一郎至今仍在進行他的東京時光之旅，他提到：「人生沒有什麼事情是浪費的。」也正是這份厚重的歷史底蘊，才能讓現今的我們一睹過往的風華，讓我們穿越時空，與昔日的東京相遇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2023.12.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）