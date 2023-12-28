影／羅馬精品街男子浪漫求婚遭拒 爆紅影片掀兩派論戰

義大利一名男子選擇在羅馬街頭向女友求婚，本來應該是浪漫的場景，卻因女友以「還沒準備好」拒絕，讓場面瞬間變得超級尷尬。整段求婚影片在網路上瘋傳，引發兩派網友論戰。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名名叫瓦萊里奧（Valerio）的男子在義大利羅馬街頭的孔多蒂街向女友求婚。這條街道靠近西班牙階梯，可說是羅馬的時尚購物中心，街上滿是LV、Gucci、Prada等精品店，吸引不少遊客。

瓦萊里奧本來假裝和女友拍抖音影片，在人來人往的街道上牽著手跳舞。接著他突然掏出戒指單膝下跪求婚，旁邊圍觀的路人全都高興地拍手歡呼，不過瓦萊里奧的女友卻不是那麼高興。她神情慌張，不斷揮動雙手要瓦萊里奧快點站起來，甚至說：「我沒想到，我還沒準備好，難道我們就是因為這樣來羅馬的嗎？」而瓦萊里奧則在影片標題心酸地寫道：「還好卡地亞（奢華珠寶、鐘錶製造商）有30天退貨政策」。

不少網友都很同情瓦萊里奧求婚遭拒，有網友就說當街拒絕真是太狠了。不過有許多網友則認為，瓦萊里奧選擇在公開場合求婚才有問題，這種求婚方式根本是另一種施壓，要強迫對方答應。

有網友留言說，如果你都不夠了解自己的另一半，不知道對方到底喜不喜歡在公開場合被求婚，怎麼還會期待之後進入婚姻沒問題？另一名網友則酸說，這種公開場合的求婚都應該直接被拒絕。