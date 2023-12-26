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弟弟猝死、弟媳遠走高飛…他怕有意外急勸母親立遺囑 閃過遺產糾紛

聯合新聞網／ 綜合報導
及早立好遺書，可以避免遺產上的糾紛。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
及早立好遺書，可以避免遺產上的糾紛。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

談到遺產分配的問題，總是容易引起家中的糾紛，就算是親密的兄弟姊妹，也難免會為了錢斤斤計較。為了防止遺產分配問題造成骨肉相殘，提早準備好遺言，確立遺產分配的方式，可說是一種有效的作法。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名田中的50多歲上班族，父親在小學時候就過世，母親為了扶養田中和弟弟兩位兒子，一個人經營食堂賺取家計。原先食堂是由父母兩人一同經營，就在父親死後，母親雖一度動念想要關閉店家，但因為客人的慰留，決定堅持下去。

後來因為建案規劃，一家人搬離原本的店家，改到建商補償的新家居住，母親則另找店面重起爐灶。此時田中和弟弟都已經在外成家立業，本來田中以為弟弟會幫忙照顧家中的母親，然而就在弟弟30多快40歲時，卻突然因為心臟病發猝死，弟弟的妻子則決定和孩子搬到紐西蘭，並向田中表明，希望從此斷絕往來。

由於當時弟弟所買的房子，有不少是由母親協力出資。田中考量到未來的狀況，於是和律師商量，決定趁著母親生前立好遺書，表明因為已經金援過弟弟一家，因此不會再另行給予遺產。後來母親去世，田中也根據遺言，通知弟弟遺孀這件事，對方則回應「我瞭解了」，順利解決遺產分配的問題。

日本 遺產

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