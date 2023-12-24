快訊

貧窮限制想像！周揚青曬豪宅內「巨型聖誕樹」 網驚：根本商場等級

突頭暈「口吐白沫」…雲林29歲男深夜上山喝咖啡 疑天冷昏倒送醫不治

影／打破歷年紀錄...南投千人焢窯 造出「逾2米高大窯」比成人還高

日美對月球探測計畫展開協調 28歲女太空人有機會站上月表

中央社／ 東京24日綜合外電報導
美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」，已知日美已就讓至少兩名日本太空人登陸月球表面展開最後協調。今年剛通過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）招考的28歲米田亞優（左），有可能是屆時登陸月表的日本太空人之一。圖為米田亞優和世界銀行的防災專家諏訪理（螢幕上）合影。法新社
美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」，已知日美已就讓至少兩名日本太空人登陸月球表面展開最後協調。今年剛通過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）招考的28歲米田亞優（左），有可能是屆時登陸月表的日本太空人之一。圖為米田亞優和世界銀行的防災專家諏訪理（螢幕上）合影。法新社

多家日媒報導，美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis），已知日美已就讓至少兩名日本太空人登陸月球表面展開最後協調。人選之一可能包括今年剛通過招考的女太空人。

日本放送協會（NHK）報導，一旦正式決定讓日本太空人登月，將是首度有日本人站上月球表面，成為日本太空探索的一大轉捩點。

富士新聞網報導，阿提米絲計畫參與國家包括日本及歐盟，目標是進行月表探測及建設月表基地等，將是繼半個世紀前的阿波羅計畫後，再度有載人登陸月表的行動，受到外界高度期待。

相關人士透露，已知至少會有兩名日本太空人可望參與登陸月表活動，日美正在進行最後協調。阿提米絲計畫預定在2025年後登陸月表，一旦日美正式決定的話，將是首度有日本人站上月表。

相關人士表示，已知今年剛通過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）招考的28歲米田亞優（音譯），有可能是屆時登陸月表的日本太空人之一。米田在通過招考前曾在日本紅十字會醫療中心擔任醫師。

米田跟另一位通過招考的46歲諏訪理今年4月及7月分別加入JAXA，正在筑波太空中心進行基礎訓練，未來將前往美國國家航空暨太空總署（NASA）等地接受成為合格太空人的必要訓練，預計2025年3月左右可正式獲認定為合格太空人。

米田日前受訪時談到月球探索時曾說，月球是許多人憧憬與心生嚮往的地方，「如果有機會，我也想挑戰看看」。

日本經濟新聞報導，已知日美正就讓日本太空人登陸月球表面展開最後協調，原則上最快2024年1月簽署一份載明關於在月表活動的合作內容文件。

日本針對太空人在月表活動部分，由JAXA跟豐田汽車合作推動研發月表探測車。相關人士透露，美方為回應日方所做貢獻，原則上將提供日本太空人登陸月表的機會，接下來將討論相關細節。

日本電視台（Nippon TV）報導，日美正協調讓至少兩名日本太空人參加阿提米絲計畫，日本文部科學大臣將於2024年赴美與NASA正式簽署相關文件。

太空人 日本經濟 美國 NASA

延伸閱讀

日放寬規定向美出售愛國者飛彈 綠委：為台海提供先例

《幕府將軍》英國名作改編美劇 西方視角的日本史詩

台北城市盃／「泰山之子」張可洛再見轟大園首勝 重慶擊倒日本勁旅

日本「週末婚姻」正當紅！夫妻分居以工作優先，一周見幾次面就好，意外保持新鮮感

相關新聞

韓國世宗市大眾浴池漏電 3年長女客入浴觸電死亡

韓國世宗市一處兼營旅館的大眾浴池，今天凌晨發生浴池漏電事故，造成浴池中3名70多歲女性心臟停跳，送醫後仍不治。漏電原因仍...

日美對月球探測計畫展開協調 28歲女太空人有機會站上月表

多家日媒報導，美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis），已知日美已就讓至少兩名日本太空人登陸月球表面展開最後...

影／印尼冶煉爐爆炸！12死、39重傷 罹難者中有5名外籍工人

路透和印尼「點滴網」（Detik）報導，印尼東部蘇拉威西島（Sulawesi）一座冶煉爐24日清晨發生爆炸，已造成12人...

恐影響6萬耶誕假期旅客！與雇主發生勞資糾紛 日內瓦機場地勤人員將罷工

代表瑞士日內瓦機場部分地勤人員的工會表示，與雇主Dnata發生勞資糾紛下，工會成員今天將展開罷工行動，料會拖累年末假期的...

太「搶手」？藝術家班克西新作剛亮相就遭竊 警方速逮涉案男子

英國倫敦警方今天表示，街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在倫敦東南區街角才數小時就遭人拆走，警方現已依盜竊...

物種高速消失中！第六次生物滅絕正發生 人畜共同病毒威脅大

第六次生物大滅絕正在發生！根據研究指出，目前物種群體消失的速度比正常預期高出35%，主要是因為人類活動導致氣候變遷、生物棲地消失等狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。