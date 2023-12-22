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母煩惱10歲女聖誕禮物要iPhone15和Dior鞋 網傻眼：我小時候只要倉鼠

聯合新聞網／ 綜合報導
可雅分享10歲女兒的聖誕禮物清單，讓網友全都看傻。圖擷自TikTok
可雅分享10歲女兒的聖誕禮物清單，讓網友全都看傻。圖擷自TikTok

聖誕節將近，你也為了要送什麼禮物傷透腦筋嗎？美國一名媽媽近期在社群媒體上分享自己孩子的願望清單，雖然她的女兒才10歲，想要的東西卻都是名貴的奢侈品，不只讓她超級困擾，網友也都看傻了眼。

據《地鐵報》（Metro）報導，這名媽媽可雅（Keya James）在TikTok上分享10歲女兒想要的聖誕禮物清單，這份清單超級長，上面寫的東西還都不便宜，讓不少網友看了也都咋舌。

清單上的第一項就是iPhone15，即使是最便宜的型號和容量，一支iPhone15也至少要近3萬台幣，但這份清單卻還沒結束。除了iPhone以外，女兒還列了名牌UGG的懶人鞋（約5000台幣）、Kendra Scott項鍊（約1600台幣）、Nike Dunk球鞋（約2800台幣）、拍立得相機（約2500台幣）和Dior與Converse聯名布鞋（約37000台幣）等。

除了這些禮物之外，女兒還要求「超級多錢」，而且女兒還先預告媽媽「這份清單還會再加長」。不少網友看了以後都超級傻眼，有人就留言說：「現在的小孩是瘋了嗎？我10歲的聖誕願望是養一隻倉鼠耶！」也有網友說怎麼清單上都沒有玩具而是奢侈品，不禁感嘆這一代的孩子到底怎麼了。

@keyajames

Reading my 10 year old daughter’s christmas list because she thinks im rich

♬ original sound - Keya James

聖誕節 iPhone

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