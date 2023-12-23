神仙也難救？耗資50億美元整治仍失敗 恆河大腸桿菌超標37倍

印度恆河是該國的「聖河」，約六億人口居住在其流域，恆河同時也是世界上汙染最嚴重的河流之一。印度政府「治恆河」逾30年，砸鉅資50億美元、狂建汙水處理廠，卻仍處處碰壁，當前恆河水質大腸桿菌依舊超標，其實連「沐浴」都不夠乾淨？

信徒在河中沐浴，捧起混濁的河水啜飲一口，不遠處的喪家正在舉行葬禮，用河水清潔遺體，並將逝者骨灰撒入河中，這是座落在恆河河畔的古老聖城，瓦拉納西的日常光景。

而這條河流，就是印度鼎鼎大名、神聖卻高度汙染的聖河「恆河」。

恆河仍髒，大腸桿菌超標37倍

印度教徒相信，生者在恆河中沐浴可以洗滌罪過、祈求祝福，亡者則將超脫輪迴，因此瓦拉納西著名的階梯式「河壇」，不分晝夜皆相當熱鬧，更吸引許多外地遊客，前來觀看恆河「燒屍」等祭典。

隨著印度人口爆炸性成長，恆河流域人口飆升至六億，公衛系統卻缺乏規劃，許多民生廢水直接排入恆河，廢棄物也往河中傾倒，這條象徵濕婆神頭髮分流的七條聖河之一，早已不堪負荷，河面上漂浮著塵土，水質只能以濁黃惡臭形容。

印度環境與科學新聞網站Down to Earth指出，2023年１月印度中央汙染控制委員會（CPCB）的數據顯示，恆河的水質檢測站中，71％測出糞便性大腸桿菌群含量「高得嚇人」，意味河水仍被人類或其他動物的糞便言嚴重汙染，其中，比哈爾邦有七個監測站，超標程度達限值的37倍。

雪上加霜的是，實際情況可能更糟，因為這次檢測站點數量，僅占總數的61％，而印度北方邦仍有66％的排水溝，未經處理直接流入恆河及其支流。

莫迪撥款30億美元，喊話五年整治夢碎

當前正爭取三度連任的印度總理莫迪（Narendra Modi），在2014年上任時將整治恆河定為首要任務。路透社

早在1986年，時任印度總理拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）就想「治恆河」，卻以失敗收場。當前正爭取三度連任的印度總理莫迪（Narendra Modi），在2014年上任時，也將整治恆河定為首要任務，推出綜合保育計畫Namami Gange，屬於「國家清潔恆河使命」（NMCG）的一環，喊話要在2019年前，讓恆河恢復清澈。

事與願違，莫迪誇下海口的五年治理恆河大夢早已破滅，不過，他並未放棄繼續推動計畫。根據《印度快報》報導，NMCG於12月初和美國密西西比河城鎮倡議（MRCTI）的124個城市，簽訂「共同目標備忘錄」（MoCP），屬於氣候高峰會COP28的協議之一。

這項橫跨超過30年的恆河治理難題，已讓印度政府耗費鉅資。關注環境議題的新聞網站《第三極》（The Third Pole）統計，1986至2014年，印度政府已花費21.4億美元，莫迪上任後再撥款30億美元，截至2022年10月，共支出15.7億美元。

這些金額一大占比，用於建造汙水處理廠（STP），美國科技文化雜誌《Wired》報導，2021年新建和擬建中的汙水處理廠達815座，是2015年數量的翻倍。值得注意的是，儘管因宗教因素，眾多朝聖者會啜飲恆河河水，理應讓恆河恢復至「可飲用」標準，但印度政府至今只設定讓水質恢復至「可沐浴」程度。

不過，以當前水質檢測成果，即便已壓低標準，治理成效依然不及格。根據《印度時報》，水質中的生物需氧量（BOD）需低於每公升三毫克，才達到適合沐浴的標準，北方汙染控制委員會（Uttar Pradesh Pollution Control Board）2023年1月推出的報告，僅普拉亞格拉吉該地的水質達標。

恆河為什麼屢治屢敗？

至於印度政府砸重金，耗時多年希望保育恆河的計畫，為何難有成效？

《第三極》分析，儘管印度政府已廣建STP，但總量過多的汙水，壓縮到處理廠可淨化的時間，當前印度主要採用「批次活性汙泥」（SBR）的為微生物分解法，需要12至36小時作業，但實際情況汙水僅停留最多三小時。

尤其，「季風雨季」的特性更讓難題雪上加霜，恆河每年80％降水量，集中在6至9月的雨季，期間水量暴漲，汙水處理廠不堪負荷，居民透露政府下令「直接關閉處理廠」。但雨季之外長達八個月的時間，恆河水量銳減，汙染源更難以代謝。

容量問題之外，還包括淨化技術，地方政府的實施與監控也有待改善，包括各地水質監測項目不一，檢測結果具爭議性等。更不用說，源頭的民生與工業汙染廢水並未徹底被禁止。

環境運動人士、水務專家塔卡爾（Himanshu Thakkar）向《第三極》表示，1980年代以來，恆河治理可謂少有改變，與此同時，與Namami Gange同步推出的建設計畫迅速發展，「旅遊業擴張、航運與河濱開發，不斷興建水壩與高速公路，使河流狀況惡化。」

《Wired》報導，商業利益正是阻礙恆河治理的一大元兇，政府難以採取更果斷的手法遏止汙染。「恆河是富饒的乳牛。每個人都仰賴恆河之名獲利。」恆河保育運動倡議家米甚拉（Vishwambhar Nath Mishra）形容。

恆河流域是世界上最稠密的人口聚集地之一，對印度民生工業的影響，牽一髮動全身。雖說經濟發展至關重要，但隨著氣候極端化，恆河治理難題恐怕只會更加棘手。

（本文出自2023.12.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）