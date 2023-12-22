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巴黎街頭行騙新手法 抓準人性弱點逼你捐錢

聯合新聞網／ 綜合報導
街友使用透明杯子假乞討真行騙，只要踢倒就非捐不可。圖擷自TikTok
街友使用透明杯子假乞討真行騙，只要踢倒就非捐不可。圖擷自TikTok

法國巴黎是許多人心目中的夢幻城市，美國一名網紅就選擇在6年前搬到巴黎居住。不過近期她發現該地街上的街友會用一種行騙手法乞討，決定拍影片提醒遊客小心上當。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，34歲的羅林斯（Amanda Rollins）在6年前從美國的麻省搬到法國巴黎居住。她常在社群媒體上分享自己在法國生活的點點滴滴或是旅遊妙招，因此吸引了近百萬的粉絲。

近期她在TikTok上發影片表示，她在街上發現街友乞討的方式變成一種「行騙手法」，要遊客到法國玩絕對要小心。羅林斯說，街友會刻意用透明的杯子乞討，通常他們會在杯子裡面放一些零錢，並刻意把杯子放在人來人往的路中央，一旦有人打翻杯子，就藉此強迫對方捐錢。

她提到，這些街友待的地點都是固定的，但他們不是真的乞討，而是透過上述的方式行騙，因此警方也會到場取締他們。羅林斯自己就曾經遇過一次，在打翻杯子拒絕捐錢以後，對方就對她破口大罵。

羅林斯說，這種行騙手法就是看準了踢倒的人會感到愧疚，因此就會掏出錢來，如果沒有，街友就會開始變得咄咄逼人直到對方掏錢為止。她提醒，如果真的到巴黎玩遇上這種行騙手法，即使對方大聲罵人也不要捐錢給對方，直接離開就好。

@americanfille

Clear cup scam in Paris. These guys are out here every day and the police control them constantly. They can get agressive with you so just keep walking if it ever happens to you. #parisscam

♬ original sound - Amanda Rollins

巴黎 詐騙 街友

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