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拍聖誕美照不慎跌入燈海 菲國妙齡女意外觸電身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓一名女子賞燈飾時不慎跌入燈海，導致觸電身亡。示意圖／ingimage
菲律賓一名女子賞燈飾時不慎跌入燈海，導致觸電身亡。示意圖／ingimage

聖誕佳節將近，不少人都會到充滿耶誕氣息的燈飾景點拍照留念。菲律賓一名女子日前帶著姪女到當地聖誕廣場欣賞佈景拍照，想不到她意外墜落燈飾中，導致當場觸電昏迷，緊急送醫後仍不治身亡。

據當地媒體《詢問者報》（Inquirer）報導，這起意外發生在上週五（12月15日）晚間7點30分左右。這名來自北三寶顏省達必丹市的24歲女子卡米（Carmi），帶著5歲的姪女到裝設聖誕燈飾的廣場參觀。

當時她靠坐在不鏽鋼欄杆上，沒想到卻不慎往後仰掉進庭院的燈飾裡，當場觸電暈了過去。醫護人員緊急將失去知覺的卡米送往何塞·黎剎紀念醫院治療，不過她在抵達醫院後就被宣告已經死亡。

事件發生後，達必丹市政府十分震驚，也向受害者家屬致哀並表示將提供支援與幫助。不過政府發言人也強調，這起悲劇事件是「單一個案」，事件發生後當局已經立即展開調查。警方將會查明事故原因並排除任何潛在安全問題，以避免未來再次發生類似情事。

聖誕節

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