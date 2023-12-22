極地郵輪遭巨浪衝毀窗戶失去動力 397人一度北海上漂流

外電報導，一艘挪威極地郵輪莫德號(MS Maud)，週四(21日）自挪威弗盧勒（Floroe）開往英國港口城市蒂爾伯里（Tilbury）的航行間，因遇到風暴，艦橋窗戶遭到巨浪衝毀，致使輪船失去動力，船上共397人(包括266名乘客和131名機組人員)在浪裡載浮載沉，相當驚險。

據了解，這艘莫德號屬於挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）旗下的HX郵輪公司，以1917年著名極地船隻莫德號為命名，由於船上配備先進技術，十分適合在極地航行。但此次卻在距離丹麥西海岸約200公里、距離英國東海岸約330公里處航行時遇上風暴，而導致輪船的導航系統及雷達失靈。

雖然目前數百名乘客和機組人員安全無虞，船舶狀況保持穩定，但因為巨大海浪打碎了窗戶，讓艦橋因進水而呈現停電狀態，同時也讓導航及雷達失靈，機組人員改由手動操縱輪船，讓引擎能正常運轉。據外電報導，目前支援的Esvagt船隻已抵達救援，莫德號預計在船上人員都改撤離至支援船隻後，會被拖至港口。