快訊

零食騙很大？ 法YTR：台灣有90%的法式產品都是假的

弟弟名下有三房…還剩兩間爸媽竟想抽籤決定誰繼承

極地郵輪遭巨浪衝毀窗戶失去動力 397人一度北海上漂流

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為莫德號船身。擷自挪威海達路德集團相關網頁
圖為莫德號船身。擷自挪威海達路德集團相關網頁

外電報導，一艘挪威極地郵輪莫德號(MS Maud)，週四(21日）自挪威弗盧勒（Floroe）開往英國港口城市蒂爾伯里（Tilbury）的航行間，因遇到風暴，艦橋窗戶遭到巨浪衝毀，致使輪船失去動力，船上共397人(包括266名乘客和131名機組人員)在浪裡載浮載沉，相當驚險。

據了解，這艘莫德號屬於挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）旗下的HX郵輪公司，以1917年著名極地船隻莫德號為命名，由於船上配備先進技術，十分適合在極地航行。但此次卻在距離丹麥西海岸約200公里、距離英國東海岸約330公里處航行時遇上風暴，而導致輪船的導航系統及雷達失靈。

雖然目前數百名乘客和機組人員安全無虞，船舶狀況保持穩定，但因為巨大海浪打碎了窗戶，讓艦橋因進水而呈現停電狀態，同時也讓導航及雷達失靈，機組人員改由手動操縱輪船，讓引擎能正常運轉。據外電報導，目前支援的Esvagt船隻已抵達救援，莫德號預計在船上人員都改撤離至支援船隻後，會被拖至港口。

風暴 挪威 郵輪

延伸閱讀

歐洲女看台灣大選很震撼 籲投票回歸4字選舉初衷

10歲金主愛模仿「正恩Style」！粉紅皮草貴氣上身 接班機率高

冬至到！今晚該舀哪一瓢湯圓 網封這口味為「湯圓之神」

萬里老家公益信託「非捐贈」 郭正亮：所有權仍在賴清德手上

相關新聞

「蘇聯製造」的強盛寓言：俄羅斯體育宣傳片的驕傲與焦慮

2022年3月以來，許多職業運動與國際級比賽加入制裁俄羅斯與白俄羅斯的行列，運動場上不易見到兩國選手的身影，國旗與國歌更是絕跡，而是否開放兩國選手參與2024巴黎奧運，亦是一年多來國際間爭論的議題。

極地郵輪遭巨浪衝毀窗戶失去動力 397人一度北海上漂流

雖然目前數百名乘客和機組人員安全無虞，船舶狀況保持穩定，但因為巨大海浪打碎了窗戶，讓艦橋因進水而呈現停電狀態，同時也讓導航及雷達失靈，機組人員改由手動操縱輪船，讓引擎能正常運轉。

女兒便當常被偷吃！母靠「下瀉藥」想逮兇手 反害女兒差點被退學

國外一名媽媽發現女兒帶到學校的午餐常常被偷吃，即使跟校方告知依然沒有解決，於是這名女子決定自己「私刑」處理，在餐點中加了瀉藥，想找出偷吃的同學到底是誰，沒想到卻因此害女兒差點被退學。

英國8歲童奪歐洲西洋棋超快棋賽女子首獎 大師讚奇才

年僅8歲的英國學童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan），日前在不分齡的歐洲西洋棋超快棋賽中，擊敗多位世界級的...

汶震15年 當年珍珠班失學孩童成博士 訪世報致謝

對楊鋒來說，世界日報對小時候在甘肅讀書的他，是個遙遠而親切的地方；他一直的心願，就是親眼看看這些幫助從大山走出來、到美國...

珍珠生考取復旦又來美讀博工作 楊鋒：人生奇妙又感恩

15年前，楊鋒不知道美國在哪裡，也不知道世界日報在何處；15年後，順利獲得波士頓大學博士學位的他，站在世界日報報社裡，見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。