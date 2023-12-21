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遠赴外地竟遇上黑心公司 「忙到凌晨、月休一天」男受不了閃人

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男子從九州福岡轉到關東千葉工作，沒想到卻遇上黑心公司。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位男子從九州福岡轉到關東千葉工作，沒想到卻遇上黑心公司。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

休假日少、工時長，以及暴力霸凌的文化，都是所謂「黑心公司」常有的特徵。如果不幸遇到這樣的公司，比起咬牙苦撐，盡快忍痛放棄另尋出路，或許才是正確解答。一位日本男性過去在求職時，就曾碰過這樣的狀況。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位居住在福岡縣的40多歲男性，20年前曾經應徵一家公司。該公司本社位於關東，並計畫要在福岡開設分店，因此開始徵人。然而男性在應徵後，對方卻又要求男性到關東的千葉縣上班，讓男子不得不準備搬家。

好不容易遠赴關東，男子卻發現這份工作相當操勞。不只平常從早上九點開始，就得忙到凌晨一點，有時更是會直接做到凌晨四點。假日更是少得可憐，只有第一週的星期三而已。即使以工時較長的20年前而言，這樣的工作環境仍然相當罕見。

更讓人身心俱疲的，是公司內的霸凌文化。由於男子出身福岡，講話帶有方言，然而只要在工作中不小心說出方言，就會立刻被暴力相向。因為這個原因，使得男子每天工作都會被揍好幾次。於是在試用期一個月後，男子當然決定辭職，擺脫這家黑心公司。好在千葉縣有其他親戚居住，讓他可以稍微喘口氣，再接續往後的事。

福岡 工時

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