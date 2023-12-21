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和「妻管嚴」上司出差偷腥被逮 正宮開一條件讓她別無選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女性外遇被對方妻子逮到，只能答應辭職的請求。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位女性外遇被對方妻子逮到，只能答應辭職的請求。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇事件經常發生在職場間，相對地，一旦事情被抓包，個人在職場中的聲譽難免會受到影響，為此選擇辭職的人也所在多有。近來日本媒體，就有這麼一則相關報導。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名玖美的28歲女性，過去在保險公司任職時，曾經對一位40多歲的男性上司抱有好感。然而對方不只已婚，而且是屬於「妻管嚴」的類型，連大家下班吃飯甚至是尾牙，都沒辦法逗留太久，必須要早早離開回家，讓其他員工相當同情。

有次玖美和上司在外出差，玖美趁機想要私下邀約上司，但上司還是拒絕，並稱自己GPS有被定位，如果太晚回到飯店，老婆就會起疑。玖美不願意放棄，提議乾脆在上司房間續攤，這才總算得到上司的同意，兩人就因此順水推舟發生關係。

此後，雙方經常利用出差的名義趁機在外偷腥。然而有一次雙方在旅館滾床單時，上司的老婆卻突然來電，當下玖美就立刻有不好的預感。果然上司接起電話後，獲知兩人的外遇已經被抓到，老婆還要玖美聽電話，並且要求雙方單獨談談。

玖美和上司老婆會面後，對方要求她即刻辭去工作，並且承諾只要答應這件事，就不會公布對方外遇的秘密，也不會請求慰問金。相對地，如果不願接受，就會將事情告訴玖美的雙親。玖美沒有選擇的餘地，只好按照對方說的辭職，也結束了這段不倫感情。

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