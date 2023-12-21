閨密逢人就多嘴「弟弟是罪犯」害結婚吹了 她氣炸決定絕交
有些人個性就像傳聲筒，無論告訴他任何事情，對方就會四處散播，講到所有人都知道這件事，造成他人的困擾。特別是涉及個人隱私的秘密，如果還像這樣到處講個沒完，自然容易引起人際間的糾紛。
根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位目前居住在廣島縣的50多歲女性，過去曾經有位從幼稚園到高中時期的友人。這位友人在師長的面前，常常裝成好學生的樣子，但私底下卻不是這麼回事。
女性本身有一位弟弟，而這位弟弟在未成年時曾經犯過罪，因此沒有公開曝光。然而，友人卻私下到處和別人說這位弟弟曾經犯罪的事，導致女性身邊幾乎所有人都知道，也連帶影響到女性。
有次女性和友人介紹自己未來很可能結婚的對象，結果友人趁著她暫時離席的時候，又跟男方講了弟弟犯罪的事情，導致結婚之事因此告吹。後來好不容易結了婚改夫姓，但友人每次碰到她，還是故意用舊姓來叫，似乎仍堅持連結她和弟弟的關係。
由於再也受不了，女性終於決定要和友人斷交。後來她聽說對方雖然結婚、生了三個孩子，卻還是發展外遇，結果因此被趕出家門，感慨自己能過得安穩最重要，也慶幸有下決心和對方斷絕往來。
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