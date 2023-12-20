「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

2022年1月，義大利北部的小農村發現一起離奇命案，18歲的巴基斯坦少女薩曼（Saman Abbas）遭人殺害後陳屍於一廢棄農舍中。經義大利警方調查發現，這起命案兇手竟然是薩曼的父母及叔叔。原來，薩曼拒絕回巴基斯坦嫁給自己的表哥，與男友當街熱吻時被家人發現，被惹毛的父母聯合叔叔一同將她勒斃。義大利法院於19日宣判此殺人案審判結果。

根據《衛報》報導，薩曼一家數年前舉家搬遷到義大利北部艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）的一個小農村諾韋拉拉（Novellara），儘管父親沙巴爾（Shabbar Abbas）以及母親娜吉雅（Nazia Shaheen）都是虔誠的穆斯林，但薩曼被義大利自由的風氣吸引，除了不再戴頭巾，也崇尚自由戀愛，與年輕男子約會。

然而，父母卻希望薩曼回到巴基斯坦與表哥結婚，但薩曼始終不同意，還因此與父母發生衝突。沒想到，父母從薩曼的社交軟體看到薩曼與男友的熱戀照，照片中，兩人在街上擁吻。這張照片徹底惹怒夫妻倆，因此找來薩曼的叔叔達尼許（Danish Hasnain），決定對薩滿進行「榮譽處決」。三人將薩曼騙至偏僻的農舍，下手將她勒斃，事後，父母也逃回巴基斯坦。

薩曼曾向男友提到，因自己拒絕嫁給表哥，擔心會有生命危險，沒想到不久後就此失聯。2022年1月，薩曼被人發現陳屍在父親務農田地附近的廢棄農舍，當地警方調閱監視器發現，薩曼最後的身影是在1年半前，監視器拍到薩曼及父母在該地附近。根據驗屍結果，薩曼的頸部骨折，研判是被勒死，且死亡時間是2021年5月1日，她的父母恰好也是在數天後返回巴基斯坦。

義大利法院向巴基斯坦要求引渡薩曼父母，今年8月，薩曼的父親被引渡回義大利，母親目前仍留在巴基斯坦。義大利法院也在19日宣判，薩曼的父母被處以無期徒刑，叔叔則被判處14年有期徒刑。