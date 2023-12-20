快訊

逮機會復仇？賴清德政見會彩排笑虧1句話 柯文哲僅微笑回應

直播／首場總統政見會晚間7點登場 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

三大名師看台積高層異動 咸認未來挑戰是如何維持領先

「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

聯合新聞網／ 綜合報導
薩曼的屍體在2022年1月於這座農舍被發現。圖片來源／擷自「衛報」
薩曼的屍體在2022年1月於這座農舍被發現。圖片來源／擷自「衛報

2022年1月，義大利北部的小農村發現一起離奇命案，18歲的巴基斯坦少女薩曼（Saman Abbas）遭人殺害後陳屍於一廢棄農舍中。經義大利警方調查發現，這起命案兇手竟然是薩曼的父母及叔叔。原來，薩曼拒絕回巴基斯坦嫁給自己的表哥，與男友當街熱吻時被家人發現，被惹毛的父母聯合叔叔一同將她勒斃。義大利法院於19日宣判此殺人案審判結果。

根據《衛報》報導，薩曼一家數年前舉家搬遷到義大利北部艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）的一個小農村諾韋拉拉（Novellara），儘管父親沙巴爾（Shabbar Abbas）以及母親娜吉雅（Nazia Shaheen）都是虔誠的穆斯林，但薩曼被義大利自由的風氣吸引，除了不再戴頭巾，也崇尚自由戀愛，與年輕男子約會。

然而，父母卻希望薩曼回到巴基斯坦與表哥結婚，但薩曼始終不同意，還因此與父母發生衝突。沒想到，父母從薩曼的社交軟體看到薩曼與男友的熱戀照，照片中，兩人在街上擁吻。這張照片徹底惹怒夫妻倆，因此找來薩曼的叔叔達尼許（Danish Hasnain），決定對薩滿進行「榮譽處決」。三人將薩曼騙至偏僻的農舍，下手將她勒斃，事後，父母也逃回巴基斯坦。

薩曼曾向男友提到，因自己拒絕嫁給表哥，擔心會有生命危險，沒想到不久後就此失聯。2022年1月，薩曼被人發現陳屍在父親務農田地附近的廢棄農舍，當地警方調閱監視器發現，薩曼最後的身影是在1年半前，監視器拍到薩曼及父母在該地附近。根據驗屍結果，薩曼的頸部骨折，研判是被勒死，且死亡時間是2021年5月1日，她的父母恰好也是在數天後返回巴基斯坦。

義大利法院向巴基斯坦要求引渡薩曼父母，今年8月，薩曼的父親被引渡回義大利，母親目前仍留在巴基斯坦。義大利法院也在19日宣判，薩曼的父母被處以無期徒刑，叔叔則被判處14年有期徒刑。

義大利 巴基斯坦 命案 穆斯林

延伸閱讀

第一次約吃飯！妹子掏錢想AA制男方收下了 氣喊「超失望」：真不夠紳士

每天工作6小時「月薪上看16.8萬」 澳洲這一工作仍乏人問津

定存還是ETF？全家因6萬塊快鬧翻 父放豪語：一天內翻倍

她煮水餃給兒當早餐 老公氣到要翻桌：沒錢才吃的東西！

相關新聞

一上架辣哭不少人！美國好市多賣台灣1料理 饕客認證麵條是「極品」

連鎖賣場好市多（Costco）在全球各地有800多家分店，每個國家分店販賣的商品有些不同，讓消費者可購買到各式各樣的異國料理、家電和服飾等。日前一名住在美國的民眾去好市多時，就看到店內上架一款台灣美食新品...

監考人員看錯時間！南韓大學入學考提前90秒收卷 考生提告要求賠48萬

南韓有一群學生因為大學入學考試第一科比預定時間提前90秒結束而狀告政府，要求每人獲賠2000萬韓元（約台幣48萬元），也...

不怕冷？日女目擊「台灣聖誕老人」送禮 往下身一瞄震驚：在日本很少見

聖誕節即將到來，為增添過節氣氛，有一些民眾會特別打扮成「聖誕老人」和朋友、同事慶祝。一名住在台灣2年的日本人就分享，她在聖誕節前夕，就在台灣街上和百貨公司等看過10次以上聖誕老人，有趣的...

「米雷伊經濟」上路：阿根廷新政府的貨幣貶值政策，能拯救通膨噩夢嗎？

「別無選擇，阿根廷的哭泣悲劇...。」阿根廷新任總統米雷伊（Javier Milei）已在12月10日就職，選前他高喊將阿根廷經濟美元化、廢除央行等等激進政策，而順利當選後，他也宣告阿根廷「進入新時代」；在極嚴重的經濟危機中，米雷伊挾民眾希望改變的願望贏得大位，但他的經濟主張卻令外界深感不祥；上台之後，米雷伊先擱置棄用披索的承諾，而是將披索貶值54%、大砍公共支出，也不再提起器官買賣合法化等想法。即使他的做法趨於「正常」，但面對貨幣貶值引起的民眾抗議浪潮，米雷伊政府已表態將嚴厲鎮壓。究竟，這個不可預料的極右民粹政府，會將阿根廷帶往何方？

「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

2022年1月，義大利北部的小農村發現一起離奇命案，18歲的巴基斯坦少女薩曼（Saman Abbas）遭人殺害後陳屍於一廢棄農舍中。經義大利警方調查發現，這起命案兇手竟然是薩曼的父母及叔叔。原來，薩曼拒絕回巴基斯坦嫁給自己的表哥，與男友當街熱吻時被家人發現，被惹毛的父母聯合叔叔一同將她勒斃。義大利法院於19日宣判此殺人案審判結果。

減少食物浪費 日本擬延長食品「賞味期限」及「消費期限」

日媒報導，為減少食物浪費，日本消費者廳有意延長目前有關食品保存的「賞味期限」及「消費期限」。學者認為，在確保食品安全前提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。