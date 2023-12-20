不怕冷？日女目擊「台灣聖誕老人」送禮 往下身一瞄震驚：在日本很少見

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聯合新聞網／ 綜合報導
聖誕節將近，台灣街頭和百貨公司附近都會布置燈飾和聖誕樹，增添佳節氣氛。圖／歐新社
聖誕節將近，台灣街頭和百貨公司附近都會布置燈飾和聖誕樹，增添佳節氣氛。圖／歐新社

聖誕節即將到來，為增添過節氣氛，有一些民眾會特別打扮成「聖誕老人」和朋友、同事慶祝。一名住在台灣2年的日本人就分享，她在聖誕節前夕，就在台灣街上和百貨公司等看過10次以上聖誕老人，有趣的是，這些人雖然穿一身紅衣，但鞋子卻不是聖誕老人標配的靴子，反而會穿拖鞋，令該名日本人感到驚訝。

根據日本網路媒體grape報導，一名住在台灣約2年的日本編輯Uuka，分享在台過聖誕節碰到的趣事，她指出臨近聖誕節，台灣人會用漂亮燈飾點綴街景，走在街上不時都會聽見聖誕歌曲，非常熱鬧又明亮，而台灣也和日本一樣會cosplay聖誕老公公，有些人會戴紅色帽子、穿紅衣紅褲，並在臉部貼白色鬍鬚。

但有一點令Uuka相當驚訝，為何這些台灣聖誕老人下半身不是穿「靴子」，而是都穿拖鞋，她直呼這在日本很少見，每次看到都笑得不停，「台灣有很多穿人字拖的聖誕老公公」，還曾經目擊有人扮聖誕老人，紅色褲子不小心垂下來，可以看到裡面的內褲。

Uuka說道，來台灣2年，在街頭、百貨公司和聚會，至少看過10次穿拖鞋的聖誕老人，可能是這裡冬天不像日本一樣冷，而且拖鞋又是台灣人必需品，她看過有人一年四季外出都穿拖鞋，「所以這裡聖誕老人很意外地穿拖鞋現身，也是可以理解的」。

Uuka表示台灣人扮演聖誕老人，都會不約而同在下半身搭配拖鞋。圖／擷自grapee
Uuka表示台灣人扮演聖誕老人，都會不約而同在下半身搭配拖鞋。圖／擷自grapee

日本 拖鞋 聖誕節 台灣人 聚會

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