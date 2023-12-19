日本座椅「1設計」人妻讚貼心 網指台灣「這1處」早採用了

不少人外出習慣大包小包、將物品全部帶齊，但若進到室內用餐，多半需要用置物籃來堆放身上的物品。日前，一名日本網友分享，她外出時意外發現某店家座椅的「貼心設計」，可以快速地放置身上的包包、外套，令她忍不住大讚設計者「簡直是天才」，不少台灣網友看到也相當興奮，更有人稱台灣「這1處」早就採用了。

日本一名職業媽媽不時在個人X（原名為推特）上分享生活點滴，她12月16日在社群上分享了一張照片，從圖片可見，原PO外出時發現某店家擺設的椅子外型相當奇特，其椅背上多了一個凹槽，凹洞的部分可用來懸掛東西，供民眾將身上的物品或外套掛在上面，且該凹槽的設計頗深，可以掛不只一個背包。

貼心的設計也讓原PO忍不住大讚，「雖然是小事，但想到這個的人真的是天才」，貼文至今已累積超過1.4萬人按讚、逾4千人轉發。

日本網友們看到後也嘖嘖稱奇，「這椅子很方便」、「真正的天才」、「這個設計很棒耶」、「在日本（這種椅子的設計）好像很常看到的樣子」。部分網友也透露自己的擔憂，「不會害怕被偷嗎？」、「正因為日本的治安狀況，所以才能使用這種設計，10年後不知道會怎麼樣呢？」

消息也被分享到臉書社團「日本行銷最前線」，有台灣網友指出，該款椅子的設計其實在台灣就看得到，台中國家歌劇院內的某家餐廳就是使用類似的椅子。許多台灣網友也大讚，「這設計很棒啊！」、「真！的！超級貼心」、「好棒的設計」，也有人發現缺點，「重心在外，包包太重容易翻倒」、「然後椅子一直倒」、「角角的部分（如果）貼上矽膠保護套（就）完美」。