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NASA以雷射從深空傳回高清影片 貓追光點有含意

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
NASA。路透
NASA。路透

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布成功使用一套尖端雷射通訊系統，從距離地球3100萬公里的探測器傳回15秒的高畫質影片，是第一支從深空（deep space）傳回的影片。

影片主角是一隻名為泰特斯（Taters）的橘色虎斑貓在沙發上追逐紅色雷射光點。

法新社報導，這項創舉證明人類有可能以更高資料傳輸率傳送通訊，而這在未來執行送人類上火星等複雜任務時很有必要。

影片是用「靈神星號」（Psyche）探測器上的雷射收發器傳回地球，這具探測器正在火星和木星之間的主要小行星帶旅行，探索蘊含豐富金屬的神祕小行星「靈神星」。探測器傳回影片時，位於地球與月球之間距離的80倍遠。

美國加州聖地牙哥郡（San Diego County）的加州理工學院（Caltech）巴洛馬天文台（PalomarObservatory）透過海爾望遠鏡（Hale Telescope）收到經過編碼的近紅外光信號，再傳送到NASA在南加州的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）。

噴射推進實驗室的技術示範計畫經理克里普斯坦（Bill Klipstein）說：「目標之一是證明我們有能力跨越數以百萬計英里傳輸寬頻影片。靈神星號無法生成影片數據，所以我們通常會傳送隨機生成的測試數據包。」

「但為了讓這件大事更令人難忘，我們決定與噴射推進實驗室的設計師合作，創造一支能抓到靈神星任務示範本質的有趣影片。」

太空任務以往通常仰賴無線電波來收發數據，但使用雷射可讓數據傳輸率增為10倍到100倍。

這支超高畫質影片以系統最大位元傳輸率每秒267百萬位元的速度，花了101秒傳回地球，比多數家用寬頻通訊更快。

噴射推進實驗室計畫的接收器電子設備負責人羅加林（Ryan Rogalin）說：「事實上，巴洛馬天文台收到影片後，透過網路傳給噴射推進實驗室，這段傳輸還比從深空傳回信號的速度慢。」

那為什麼會是一段貓的影片呢？噴射推進實驗室說，首先，這是一次歷史性的傳輸。當美國人於1920年代開始對電視愈來愈有興趣時，是用一尊菲力貓（Felix the Cat）雕像來測試播放影像。

貓或許是人類最好的朋友之一，談到網路影片和迷因文化時，也幾乎沒人會質疑喵星人所向無敵的地位。

泰特斯是噴射推進實驗室員工的寵物，在牠追逐雷射光點的畫面上，還浮現各種測試圖表，包括靈神星號的軌道路徑、雷射技術資訊及數據傳輸率。

科學家已在近地軌道和遠至月球的地方示範過雷射傳輸，但靈神星任務是第一次將雷射傳輸部署在深空。要從數以百萬計英里遠之處瞄準雷射光束，需要極為精準的指向，這也是工程團隊必須解決的一大技術障礙。

影片 美國

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