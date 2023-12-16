QS亞洲榜 這所韓國私校險勝台大！背後「神隊友」是他
雖然高教界有「大學不是職業訓練所」的說法，然而，不可否認的是，大學確實在人才培育一事上，扮演相當重要的角色。以南韓成均館大學為例，過去在國際評比中，名次雖然較為落後，但在三星電子入主後，不只成為三星的人才培訓基地，國際評比排名也大幅進步，表現令人驚豔。
十年前，在英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）世界大學排名中，落在200名之後的南韓成均館大學，近年來不僅名次明顯進步，更成為該國科技人才的重要培訓基地，無論學術研究或產學合作實力，都不容小覷。
2024年THE世界大學排名顯示，成均館大學名列第145，台灣大學排在第152；同年度，英國高等教育調查機構QS亞洲榜大學排名中，成均館大學是第19名，台灣大學則排在第21名。
觀察歷年QS亞洲榜排名可發現，成均館大學的名次，都領先台大，但兩校差距不算太大，以2023年為例，雙方便只差一個名次（成均館大學第18名、台大第19名）。
事實上，成均館大學原本是一間教學型大學，在重視研究、論文引用的國際大學評比中，處於相對不利的位置；但如今，成均館大學在世界大學排名，已有長足進步，而背後的關鍵原因，就是三星電子的「加持」。
三星入主促進產學合作，帶動成均館大學轉型
三星於1996年入主成均館大學，為校方提供財務支持，直接參與學校管理，進而使成均館大學從教學型大學，逐漸轉型為研究型大學。
負責成均館大學產學合作業務的機械工程系教授宋成鎮（Sung-Jin Song，音譯）表示，三星對成均館大學挹注資金，用於聘請國際級學者，提升研究能量，是帶動成均館大學國際排名進步的主要動力。
與2011年相比，成均館大學的教職員人數，在十年內從1250人，成長至1450人，且其中有12％左右，是有能力執行國際級研究的學者。
由科睿唯安公布的2023年「高被引學者名錄」（Highly Cited Researchers）可得知，成均館大學共有8名教師入選，其論文被引用次數，屬全球前1％，在韓國私立大學中排名居冠。
三星對大學的投資，除了企業社會責任考量外，更重要的，就是人才培育。早在2006年，三星便與成均館大學聯手啟動「三星人才計畫」（Samsung Talent Program），每年甄選十名學生，提供全額獎學金和工作機會，藉此延攬優秀人才。
除成均館大學外，三星也陸續和延世大學、韓國科學技術院（KAIST），以及浦項科技大學，進行類似合作，並於2023年，與蔚山科技大學（UNIST）、大邱慶北科學技術院（DGIST）、光州科技大學（GIST）等學府簽署協議，開設半導體研究課程。
據估計，上述產學合作，可讓三星從2029年開始，每年從這七所學校，獲得450名半導體人才。
大學治理不只一種模式，「產業拉動」也是選項之一
宋成鎮分析，在南韓，具備世界級研究能力的人才，多半想成為教授，且有80%都在大學服務；相較之下，產業界很缺乏這樣的人才，直到三星和LG等企業，攜手大學進行產學合作，創造成功經驗後，才吸引更多人才投入。
三星對成均館大學的「加持」，為台灣高教經營，帶來哪些啟示？
前教育部高教司司長、現任中華大學校長劉維琪說，成均館大學可被視為三星的「人才培訓基地」，包括資通訊、工科、醫科學院，都是為三星的人才需求而設立，是一種「產業拉動」的大學治理模式。
劉維琪認為，台灣現行的「校務會議」，只是大學治理的模式之一，但從他國經驗來看，應該讓大學可以自行設置「滿足其需要的治理模式」。
從教學朝研究轉型的成均館大學，並沒有停止「進化」的腳步。
宋成鎮稱，接下來，成均館大學的目標，是成為一所「創業型大學」，運用大學的研究和教育資源，為經濟、社會創造價值。
（本文出自2023.12.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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