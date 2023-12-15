快訊

朱學恒慘了！酒後強吻鍾沛君 再限制出境、出海8個月

MLB／大谷翔平公布愛犬名字！日英文都童趣 球迷呼可愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太回老家，發現父親疑似有失智症狀，檢查帳簿更發現短短兩年就花掉千萬日幣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太回老家，發現父親疑似有失智症狀，檢查帳簿更發現短短兩年就花掉千萬日幣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

長照是現代容易碰到的問題之一。許多長輩在伴侶過世後，容易因為年齡增加及獨居的關係，漸漸染上失智的症狀。如果沒能及時處理，就容易引發許多家庭問題。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A小姐的50多歲女性，婚後平時主要和丈夫和孩子一起生活。老家則是在九年前因為母親過世，剩下父親一人獨居。由於孤身一人的父親，平時看起來心情相當鬱悶，因此A小姐和兩位妹妹，都會盡量抽空回去探望父親。

不過，近幾年因為遇上疫情，加上兒子要考大學了，使得A小姐一轉眼間，兩年都沒辦法回老家探望。好不容易事情告一段落，A小姐才久違地回到老家。當他一回到老家，就發現一直長期訂購的保健藥品，連裝箱都沒有拆開，讓她感到有點在意。

更讓人驚訝的，則是父親出來迎接她時的樣子。那天是五月的白天，天氣非常炎熱，但父親卻穿著長袖毛衣，明顯容易中暑的樣子出現在她眼前，而且身形胖上不少。家中的東西也散亂地到處都是，並且積了一大堆郵遞箱子。這讓A小姐相當擔憂，父親是不是有了失智的症狀。

A小姐還發現，本來有記帳習慣的父親，上一次記帳紀錄卻停留在2年前左右。一檢查存簿，更發現原先擁有約2000萬日幣存款（約相當於新台幣441萬元）的養老金，過了這兩年年一半都不到。

好在A小姐發現這狀況後，馬上聯絡了兩位姊妹，且父親失智的症狀也還沒到非常嚴重的階段，還有想辦法彌補的空間。也找了理財方面的專家，商討該怎麼規劃父親日後的養老基金，讓一切不至於因為錯過最佳時機，發生難以挽回的悲劇。

理財 養老金

延伸閱讀

哥哥離婚辭職一夕成「家裡蹲廢人」 妹苦勸無效十年不回家

拼到50歲才結婚當爸！中年男只管賺錢不顧家 一退休「地位逆轉」後悔了

平時不聞不問…夫過世小姑突現身討遺產 妻不滿卻無可奈何

88歲女社長「骨齡臟器如20歲年輕人」！三大保養秘訣全公開

相關新聞

瘧疾大爆發、病例2.49億起！ WHO：氣候變遷是首犯

世界各國多年來積極透過疫苗接種、公共衛生宣導等措施預防及治療瘧疾，多年努力原本已初見成效，2000年至2019年間瘧疾致死率已降低不少，但近年來病例、致死率又再度呈上升趨勢。瘧疾為何在此時捲土重來？

疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

長照是現代容易碰到的問題之一。許多長輩在伴侶過世後，容易因為年齡增加及獨居的關係，漸漸染上失智的症狀。如果沒能及時處理，就容易引發許多家庭問題。

弄假成真？印尼網友戲稱屍體藏校園水箱 警調查竟真發現5具遺體

印尼社群網站日前瘋傳一部影片，指出有遺體被棄置在北蘇門答臘的普里馬大學，隨後棉蘭市警方在該校大樓發現5具身分不明的遺體而...

距離地球最遠的太空船 「旅行家1號」航行46年通訊中斷

美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空探測器旅行家1號（Voyager 1，又譯為「航海家1號」）發生電腦故障，導致這艘已航行46年的探測器...

印尼雅萬高鐵接駁火車事故 休旅車遭撞拖行5公尺釀3死

印尼當地時間今天下午約1時（台灣時間下午2時），萬隆一輛載有6名乘客休旅車在平交道遭接駁雅萬高鐵的火車撞上後，被拖行50...

影／跑最快的機器狗！ 100公尺僅花19秒刷新世界紀錄

世界上跑最快的機器狗！近日金氏世界紀錄（Guinness World Records）於官網公布，一款名為「HOUND」的機器狗創下了四足機器人跑100公尺最快的紀錄，平均速度為每小時18.12公里，僅耗時19.87秒就跑完全程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。