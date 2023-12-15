疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

長照是現代容易碰到的問題之一。許多長輩在伴侶過世後，容易因為年齡增加及獨居的關係，漸漸染上失智的症狀。如果沒能及時處理，就容易引發許多家庭問題。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A小姐的50多歲女性，婚後平時主要和丈夫和孩子一起生活。老家則是在九年前因為母親過世，剩下父親一人獨居。由於孤身一人的父親，平時看起來心情相當鬱悶，因此A小姐和兩位妹妹，都會盡量抽空回去探望父親。

不過，近幾年因為遇上疫情，加上兒子要考大學了，使得A小姐一轉眼間，兩年都沒辦法回老家探望。好不容易事情告一段落，A小姐才久違地回到老家。當他一回到老家，就發現一直長期訂購的保健藥品，連裝箱都沒有拆開，讓她感到有點在意。

更讓人驚訝的，則是父親出來迎接她時的樣子。那天是五月的白天，天氣非常炎熱，但父親卻穿著長袖毛衣，明顯容易中暑的樣子出現在她眼前，而且身形胖上不少。家中的東西也散亂地到處都是，並且積了一大堆郵遞箱子。這讓A小姐相當擔憂，父親是不是有了失智的症狀。

A小姐還發現，本來有記帳習慣的父親，上一次記帳紀錄卻停留在2年前左右。一檢查存簿，更發現原先擁有約2000萬日幣存款（約相當於新台幣441萬元）的養老金，過了這兩年年一半都不到。

好在A小姐發現這狀況後，馬上聯絡了兩位姊妹，且父親失智的症狀也還沒到非常嚴重的階段，還有想辦法彌補的空間。也找了理財方面的專家，商討該怎麼規劃父親日後的養老基金，讓一切不至於因為錯過最佳時機，發生難以挽回的悲劇。