距離地球最遠的太空船 「旅行家1號」航行46年通訊中斷

美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空探測器旅行家1號（Voyager 1，又譯為「航海家1號」）發生電腦故障，導致這艘已航行46年的探測器與地球上的任務團隊之間的通訊中斷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，工程師正試圖解決這個問題，旅行家1號這艘老舊的太空船正在探索太陽系外未知的宇宙領域。

旅行家1號是目前距離地球最遠的太空船，距離地球約240億公里，而它的雙胞胎兄弟旅行家2號距離地球已超過200億公里。兩者都位在星際空間（interstellar space），並且是唯二在太陽圈（heliosphere）之外運行的太空船，太陽圈是太陽的磁場和粒子氣泡，遠遠超出冥王星軌道。

旅行家太空探測器最初的設計壽命為5年，是歷史上運行時間最長的兩艘太空船。這兩艘太空船的超長壽命意味著，在數十年前實現飛越木星、土星、天王星和海王星的初步目標後，它們提供我們更多對太陽系和太陽系外的了解。

但是旅行家1號的飛行數據系統現在似乎陷入自動重複的狀態，地球上的任務團隊在11月14日首度注意到這個問題，當時飛行數據系統的電信裝置開始發回重複1和0模式，就像被困在一個循環中。

雖然太空船仍能接收並執行任務團隊發送的指令，太空船電信裝置出問題意味著旅行家1號的科學或工程數據不會傳回地球。

根據美國國家航空暨太空總署的說法，旅行家1號團隊在上周末向太空船發送讓太空船重新啟動飛行數據系統的指令，但目前尚未傳回可用的數據。

位於加州巴沙迪納（Pasadena）的NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）負責管理這次任務，噴射推進實驗室的媒體關係專家科菲爾德（CallaCofield）說，NASA的工程師目前正試圖收集更多有關該問題根本原因的訊息，然後再確定下一步可能採取的修正措施。這個過程可能需要數週。

科菲爾德說，旅行家1號的飛行數據系統上一次出現類似但不完全相同的問題是在1981年，目前的問題似乎與太空船近年來出現的其他故障無關。

旅行家1號距離地球非常遙遠，以至於從地球發出的指令需要22.5小時才能到達太空船。此外，團隊必須等待45小時才能收到回應。