天然vs人造聖誕樹何者環保？ 關鍵在是否長年使用

人造聖誕樹跟天然聖誕樹，究竟誰更環保？專家指出，兩類聖誕樹都能符合永續發展的趨勢，但人造聖誕樹要長年使用才符合環境友善。學者指出，天然聖誕樹是以農場的方式經營，不僅能促進減碳，還有淨化水質與空氣，更成為許多野生動物的棲息地。

人造聖誕樹長年使用

聖誕節將近，許多民眾都會在家長擺放聖誕樹，但隨著氣候變遷議題備受關注，不少人也關注人造聖誕樹與天然聖誕樹兩者誰更加環保。根據英國碳信託機構 Carbon Trust 估計，一棵兩公尺高的天然聖誕樹經焚燒銷毀，平均會產生約3.5公斤的二氧化碳，相比之下，一棵同樣高度的人造聖誕樹被丟棄後，預估會產生40公斤的碳。

《katiecouric》報導，國家地理雜誌「無塑膠生活」的發言人凱洛格指出，真正的聖誕樹都會在農場種植，一旦被砍伐後，農民就會再種植幾顆新的樹苗，增加吸碳的能力。但民眾拋棄聖誕樹時，就會產生大量碳排放，所以民眾應善用社區「樹木租貿」的服務。

至於人造聖誕樹，她強調，如果人造聖誕樹可以重複使用，且使用超過五年以上，人造聖誕樹對環境的影響會小於真正的聖誕樹。凱洛格強調，「所以只有當民眾打算在未來幾年內都使用同一棵聖誕樹，才考慮購買人造聖誕樹」。

聖誕樹農場友善環境

《紐約時報》報導，森林生態學家芬頓表示，聖誕樹農場的功能類似於年輕的森林，有淨化空氣與水質的能力。國家聖誕樹協會發言人賽德頓博也說，聖誕樹農場通常都建立於閒置農田上，使得這些土地也能發揮綠地的效果。

太平洋西北聖誕樹協會主席諾比表示，每年到了聖誕節，農場只會砍伐一小部分的樹木，剩下9成的聖誕樹可供生物棲息。生物多樣性中心環境健康主任唐利也說，一棵真正的聖誕樹比人造樹好上許多，尤其聖誕樹農場對生態的助益，遠高於高爾夫球場或運動場。

【更多精采內容，詳見 】