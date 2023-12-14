影／跑最快的機器狗！ 100公尺僅花19秒刷新世界紀錄
世界上跑最快的機器狗！近日金氏世界紀錄（Guinness World Records）於官網公布，一款名為「HOUND」的機器狗創下了四足機器人跑100公尺最快的紀錄，平均速度為每小時18.12公里，僅耗時19.87秒就跑完全程。
據官網表示，HOUND是由韓國科學技術院（KAIST）的動態機器人控制與設計實驗室開發。網站顯示出，HOUND總重為45公斤，配有適合短跑的腳，與普通成年雄性美國鬥牛犬相似。
HOUND的設計師稱，它的髖關節和膝關節執行器為平行配置的一體式結構，針對膝關節使用皮帶滑輪系統使其運動範圍更加全面。另外，開發人員指出，HOUND採用動力傳輸速率較高的行星齒輪系统，並以先進的強化訓練模擬技術，讓HOUND學習最佳的智能行為。
設計師強調，雖然HOUND是為了高速奔跑而設計，但它的功能遠不止於此，因為HOUND能夠成功攀爬22°的斜坡，行走3.2公里，並穿越35公分高的障礙物。
雖然HOUND已打破四足機器人的速度紀錄，但仍離號稱「地球上跑得最快的人」博爾特在2009年創下的9.58秒短跑紀錄有一大段路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言