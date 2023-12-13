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以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

曾經歷7段婚姻！112歲「人瑞婆婆」想再婚

香港01／ 撰文：夏洛特
不管幾多歲也有結婚的自由，馬來西亞1名112歲的「人瑞婆婆」曾經歷離婚及喪偶，過往的7段婚姻留給她4名子女、19個孫子女和30個曾孫。示意圖／Ingimage
不管幾多歲也有結婚的自由，馬來西亞1名112歲的「人瑞婆婆」曾經歷離婚及喪偶，過往的7段婚姻留給她4名子女、19個孫子女和30個曾孫。示意圖／Ingimage

不管幾多歲也有結婚的自由，馬來西亞1名112歲的「人瑞婆婆」曾經歷離婚及喪偶，過往的7段婚姻留給她4名子女、19個孫子女和30個曾孫。日前，單身的她表示已準備好再婚，如果有男人想娶她，她隨時可以再嫁！

該馬來西亞112歲「人瑞婆婆」西蒂哈娃，日前接受當地慈善組織捐贈廚具後，向當地媒體透露家庭狀況，現時她正與58歲幼子阿里士米和47歲媳婦再努拉同住。西蒂哈娃過去曾歷經7段婚姻，與7任丈夫育有4名分別58歲至65歲子女，現已有19個孫子女和30個曾孫。

雖然西蒂哈娃身體不比從前，但除了有點耳聾及視物模糊外，整體健康仍是相當不錯。阿里士米指西蒂哈娃健康尚可，仍保留祈禱習慣，不過因有血壓問題，需長期服用降血壓藥，且因視力退化限制行動，腿腳不靈活，故平常都是坐着在祈禱。

西蒂哈娃兄弟姐妹均已離世，而在過往婚姻中，有些丈夫因志向不同而離婚，有些丈夫則已逝去。現時單身的西蒂哈娃雖已屆高齡，卻仍有再婚的準備，更表示如果有男人有意欲迎娶她，她隨時準備好再嫁。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 婚姻 人瑞

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