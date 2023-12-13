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藍源重啟無人火箭太空發射任務 最快12/18執行

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國航太公司「藍源」（Blue Origin）今天宣布準備於下週發射「新謝波德號」（New Shepard）次軌道火箭。 路透社
美國航太公司「藍源」（Blue Origin）今天宣布準備於下週發射「新謝波德號」（New Shepard）次軌道火箭。 路透社

美國航太公司「藍源」（Blue Origin）今天宣布準備於下週發射「新謝波德號」（New Shepard）次軌道火箭。這將是自藍源公司的無人火箭於2022年9月墜毀後的第一次任務。

綜合法新社與路透社報導，這家由網路電商「亞馬遜」（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）持有的公司在社群平台X上發文說，「我們的目標是於12月18日開始的發射窗口執行下一趟新謝波德號負載任務」，這次酬載包含33套科學和研究儀器，還有3萬8000張明信片。

但這次發射任務首先需要獲得美國聯邦航空總署（FAA）許可。航空總署在寫給法新社的聲明中表示，正持續處理與許可修正申請相關的未解決事項。藍源發言人說：「我們預期會獲得核准。」

美國聯邦航空總署今年9月宣布，針對藍源公司去年火箭墜毀事件的調查已結束，並命令藍源在採取21項改正措施後才能恢復發射任務。

調查報告指出，由於發動機運作溫度比預期高，導致發動機噴嘴故障，進而造成新謝波德號火箭在升空後不久起火墜毀，所幸載有研究設備的太空艙彈射後安全落回地球。

太空艙當時立即彈射一事獲得正面評價，這意味著若有機組員在艙內，可平安無恙。

自從貝佐斯2021年7月親自搭乘新謝波德號火箭發射系統首航以來，藍源總共已執行6次載人飛行任務，有些乘客是付費客戶，有些是受邀賓客。

火箭 美國 太空 貝佐斯

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