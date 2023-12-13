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流傳50多年傳統！日本人聖誕節愛去1地方 網秒懂：和台灣人中秋要烤肉一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不懂為什麼日本人每逢聖誕節一定會去一種餐廳，而且還要提前預約。圖／歐新社資料照
有網友不懂為什麼日本人每逢聖誕節一定會去一種餐廳，而且還要提前預約。圖／歐新社資料照

為了迎接12月底的聖誕節，許多民眾已經開始布置家中聖誕樹，或籌備交換禮物和聖誕大餐等。日前一名在日本唸書的學生表示，她經過一間肯德基，發現店面被貼了超大布條寫著「聖誕節預約開始！」，她當下覺得超奇怪，明明聖誕節有很多慶祝方式，為何日本人一定要在該節日吃肯德基？貼文曝光後引發熱烈討論，就有網友分享背後原因指出，「這和台灣人中秋烤肉是一樣道理」。

一名小紅書網友發文表示，距離聖誕節還有2個禮拜，日前她經過京都一間肯德基分店時，看見店外掛上超大紅色布條寫著「聖誕節預約開始！」，感覺超級搶手，好像在日本過聖誕節沒有提前預約肯德基就吃不到，她也直呼「奇怪」，明明可以和親朋好友去吃大餐，為何日本人一定要在該節日去買速食肯德基？

日本京都一間肯德基外面掛上紅布條，提醒民眾要開始預約聖誕節餐點。圖／擷自小紅書
日本京都一間肯德基外面掛上紅布條，提醒民眾要開始預約聖誕節餐點。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發討論，許多人留言指出這是1970年代肯德基宣傳的結果，歐美國家的聖誕節大餐都會吃火雞，但當時日本民眾買不到火雞，只能用一般雞肉代替，恰好肯德基就有賣炸雞，因此商人嗅出商機，將肯德基和聖誕節概念包裝一起，宣傳「聖誕節就是一定要吃肯德基」，許多民眾也被行銷手法影響漸漸接受，並流傳下來成為一項傳統。

有網友也笑說，這和台灣人中秋節一定要烤肉的道理一樣，「都是宣傳的結果...可以參考台灣人為什麼中秋節一定要烤肉...」、「就和結婚要買鑽石一樣都是營銷」、「就跟情人節要送巧克力一樣」。

有人也分享在日本過聖誕節會出現「草莓蛋糕配炸雞」的奇妙組合，「而且他們還要預約蛋糕，我問日本人，他們也說不知道為什麼要這樣」、「日本便利商店在聖誕節是開放預約大雞腿、雞塊和各種聖誕蛋糕」、「日本人的聖誕就是草莓蛋糕+KFC」。

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