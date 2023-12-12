同樣少子化！日本仍有私校擠破頭也難進 專家指這2點可借鏡

台灣和日本的大學經營，都面臨本國國民生育率低衝擊；然而，當台灣許多私立大學，因為招生狀況不見起色、一籌莫展時，日本卻有部分私校，能讓學生「擠破頭也來讀」，其優勢作法，除了敢給教師好薪資，還有哪些可讓台灣借鏡？

少子化衝擊，使大學招生日益艱困，台灣各大專院校經營者，在積極拓展生源之際，也持續尋求他國經驗，作為借鏡。

以同樣面臨少子化的日本為例，即使當地高教經營十分辛苦，仍有部分私立大學，能讓學生「擠破頭也要來讀」，連文部科學省都喊話，要求不得「招生超標」，否則將減少對這些私校的補助。

從事台日學術交流近30年、曾在京都大學任教的東吳大學講座教授徐興慶表示，像是早稻田、慶應、立命館、同志社等私立大學，都被視為優質學府，就算少子化讓許多大專院校壓力倍增，這些名校依舊經營得有聲有色。

徐興慶指出，日本私立大學教職員待遇，不會比國立學校遜色，上述知名學府的教師薪水，甚至優於國立大學，「這些名校給老師的待遇愈來愈好，學生愈來愈多。」

其中，早稻田大學還因招生「太過理想」，遭文部科學省點名，限制其學生人數，不得超過五萬人，否則將減少補助。

早稻田、慶應、立命館、同志社等私立大學，都被視為優質學府，就算少子化讓許多大專院校壓力倍增，這些名校依舊經營得有聲有色。圖為立命館大學學生。取自X@Ritsumeikan_PR

大學教職員待遇不該「一國兩制」

徐興慶強調，大學教職員待遇，「一個國家不該有兩種制度」，台灣私立大學聘任教師的標準，嚴格程度不亞於公立學校，但老師們的待遇，卻不如國立大學教師。

反觀日本，私立大學教師薪水，未必比國立大學差，甚至還更高，「如果能進入早稻田大學（當老師），只要想一個問題，就是『我如何給學生高品質的教育』，這是良性循環，可使學校招牌更亮。」徐興慶說。

前教育部長吳清基也呼籲，政府應實踐「齊一公私立大學學費」，讓私校能有更大的辦學、發展空間，「大學雖有公私之分，人才並沒有公私之別。」

在招生人數受限的情況下，早稻田等私立名校，不可能仰賴學雜費，作為單一收入來源，包括校友募款、產學合作，都是創造收入的管道，且其中有一定比例的營收，會規劃做為獎學金，藉此吸引更多國內外優秀學生。

徐興慶感嘆，日本知名學府就算「招生超標」，還是願意拿出獎學金，招攬優秀學生；相較之下，台灣許多大學則是「找不到學生」。

朝高品質教育轉型、「母雞帶小雞」強化經營能力

不過，撇除早稻田等名校不談，日本很多位於非都會區的私校，難逃少子化衝擊，有本事滿招的學校，估計有一半在東京，這也是文部科學省要求某些大學，不得「招生超標」的原因，盼改善學生過度朝都市集中的現象。

2022年，日本新生兒人數，首度跌破80萬，創下歷史新低。日本中央大學前校長、私立學校振興共濟事業團理事長福原紀彥不諱言，某些招生困難的學校，就算非常努力，也難克服困境，已是「生死存亡之秋」。

談到日本政府如何協助招生困難的私校，福原紀彥稱，比起「退場」，日本更重視「重新聚焦制度設計」。

福原紀彥說明，過去生源充足的時候，因學生人數多，教學品質未必夠好；現在雖然有少子化的問題，但可利用這個機會，調整成小班制教學，提升教育品質，朝「高品質教育」發展。

另一方面，私立學校振興共濟事業團也在思考，用「母雞帶小雞」方式，讓經營良好的大學，和經營不善的學校，共同組成一間能夠永續經營的學校。

福原紀彥認為，對日本和台灣而言，增加國際學生來源，是相當重要的事情；現階段，為改善缺工，日本政府正積極吸引海外人才，赴日本留學，並於完成學業後，留在日本工作。

福原紀彥也強調，不能把招生數量，當成評價私立大學的唯一標準，私校的改革、轉型，應以「教學品質」為重點。

（本文出自2023.12.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）