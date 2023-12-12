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他長期遭職場霸凌 縱火燒公司倉庫損失43億...法院判決曝

香港01／ 撰文：田中貴
物流倉庫的火場面積達到3.8萬平方公尺，造成200億日元損失。（產經新聞）
物流倉庫的火場面積達到3.8萬平方公尺，造成200億日元損失。（產經新聞）

任何霸凌行為都不應該，但發泄報復也未必能化解仇恨，憤怒行為更可能惹來大禍。日本大阪於2年前發生物流倉庫大火，縱火的19歲派遣員工稱長期遭受職場霸凌，包括被拳打腳踢，所以在2個月內接連縱火焚燒公司的物流倉庫， 其中1個倉庫火場堪比災難級，面積達到3.8萬平方公尺(11495坪)，造成200億日元（約新台幣43億2000萬元）損失，1名消防員受輕傷，犯案者被送上法庭，法官經審理後判處12年刑期。案件近日被網友重提，又再引來議論。

運輸公司「日立物流西日本」在此花區人工島有1個面積5.3萬平方公尺的倉庫，樓高6層，用來擺放藥品、醫療用品、食品及工具等，案發2021年11月29日，倉庫突然發生火警，當時有109名員工正在工作，需要緊急疏散，濃煙甚至蔓延到附近城鎮。消防當時共派出445輛消防車，2架直升機灌救，其中1名消防員更在大火中受輕傷，而發生火災第2天，有1名在附近工作的女子因吸入濃煙而感到不適，送院治理並無大礙。

消防最終用了5天時間才能將火撲熄，倉庫大約3.8萬平方公尺的面積受到燒毀，造成200億日元（約新台幣43億2000萬元）損失，消防經調查後，認為起火原因可疑。

消防隊用了5天時間才將火撲熄，其中1名消防員受了輕傷。（網上圖片）
消防隊用了5天時間才將火撲熄，其中1名消防員受了輕傷。（網上圖片）

事發個半月後、即2022年1月14日上午，同公司位於西淀川區的5層高倉庫亦發生火警，有紙箱焚燒，所幸及時發現，火勢迅即被撲熄，沒有造成重大損失。

警方經調查後，翌日拘捕1名19歲男子，被捕人由派遣公司聘請，繼而被安排到該發生火警的公司工作。案件其後在大阪地方法院提堂，辯方稱被告長期受到前輩和同事辱罵及拳打腳踢，曾經向派遣公司反映不想再和他們工作，但不獲理會，於是在人工島倉庫縱火怒燒紙板架，沒料到會造成極大損失，但檢方認為被告其實有預謀犯案，而且燒毀範圍廣泛，要求法庭判處13年監禁。

法官形容「無人嚴重傷亡是奇蹟」，損失總額「是一個巨額數字，對眾多人士造成的影響也是無法估量」，批評被告行為自私，所以判處監禁12年。

據了解，日立物流事後回應表示，並不了解涉案男子遭到職場欺凌的情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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