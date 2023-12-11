平時不聞不問…夫過世小姑突現身討遺產 妻不滿卻無可奈何

遺產的分配問題，總是容易挑起家庭中的敏感神經。如果有的家人平時不聞不問，卻在親人過世時才出現要分遺產，往往容易引起糾紛。近來日本媒體，就有一則關於遺產，鬧得一家不愉快的案例。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名田中詩織的75歲女性，和丈夫並沒有留下子嗣，而是彼此扶持生活。不過某一天，詩織的丈夫在散步時突然倒下，不幸就此離世。

就在詩織忍痛籌備後事的時候，她突然接到小姑的聯絡。詩織雖然知道這位小姑，不過丈夫生前和她似乎關係並不融洽，很少聊起她的事情，詩織自己也只和她見過一、兩次面。結果這位小姑一開口，就說她哥哥生前工作那麼勤奮，一定留下了不少遺產，她也想要分一杯羹。

面對小姑突如其來的要求，讓詩織非常不高興，並不想將自己剩餘的養老金分給他。然而由於事出突然，丈夫生前並沒有立下遺囑，因此根據日本民法，小姑確實可因為血緣關係，分到相當於四分之一的遺產。這讓詩織感到相當後悔，覺得應該在丈夫生前做好規劃，立下遺囑確保遺產的分配，才不會讓小姑得逞。