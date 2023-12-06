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火箭升空失敗影響 日本火星衛星探測器發射延期

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本政府昨天公布方針，受到H3火箭今年3月發射失敗影響，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的火星衛星探測器發射時間，將從2024年延期至2026年度。

日本放送協會（NHK）報導，以JAXA為主推動的MMX計畫，原定2024年9月發射無人探測器至火星衛星「火衛一」，並於2029年前後帶回表面樣本，調查衛星的起源等，若計畫成功將攜回世界首份火星衛星的樣本。

內閣府的日本宇宙政策委員會，昨天出示計畫時間表修正案指出，MMX探測器預計搭載在新型主力火箭H3升空，然而受到火箭H3一號機今年3月發射失敗影響，加上H3二號機之後的日程出現延遲等原因，原定於2024年度的發射計畫延期至2026年度。

在年底前召開的宇宙開發戰略本部會議，預計將正式決定這項修正案。

日本 火星 宇宙

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