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南韓一家5口同日詭異陳屍不同地點 驗屍結果竟揭逆倫慘案

香港01／ 房伊媚
南韓首爾9月有一家5口同日陳屍不同地點。示意圖／Ingimage
南韓首爾9月有一家5口同日陳屍不同地點。示意圖／Ingimage

南韓首爾9月有一家5口同日陳屍不同地點。警方11月30日稱，驗屍結果顯示這是一宗逆倫慘案，一對夫婦輕生前，先殺害女兒、男方的母親及男方的一名姊妹。

40多歲吳姓女子9月23日在松坡區蠶室洞的公寓墜樓，其後她的丈夫和奶奶、丈夫的一名姊妹被發現陳屍松坡區松坡洞一間房屋內，她年約10多歲女兒的遺體則在金浦市一間旅館被發現。

南韓Edaily於11月30日稱，在丈夫、奶奶、丈夫的一名姊妹陳屍的房屋內有一封遺書，內容指這個家庭的成員生前因財務問題有爭執。

根據警方調查以及驗屍結果，吳女自殺前親手殺害女兒，她的丈夫輕生前則殺害另外兩名家人。

報導指，當中丈夫母親的死因為「頸部受到壓迫而窒息亡」，女兒的死因為「窒息死」。

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文章授權轉載自《香港01》

南韓 首爾

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