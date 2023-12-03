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6個月大嬰兒被丟下15樓慘死 丈夫控25歲狠母曾揚言「殺了孩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名年輕媽媽將僅6個月大嬰兒，從15層樓向下丟，令人譁然。圖片來源／Ingimage
南韓一名年輕媽媽將僅6個月大嬰兒，從15層樓向下丟，令人譁然。圖片來源／Ingimage

南韓光州發生一起殺嬰事件，一名年輕媽媽疑似因為和丈夫吵架，一氣之下將僅6個月大的嬰兒從15層樓向下丟，導致嬰兒身亡。據調查，這名媽媽2天前曾報警聲稱遭到家暴，今（3）日卻遭警方緊急逮捕，詳細案情仍在釐清中。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，案件發生於光州西區一間公寓，這名25歲女子在今日清晨6點左右，將自己僅6個月大的孩子，從自家15樓窗戶往外丟出去。大樓住戶在1樓發現嬰兒後報警，嬰兒緊急送醫仍不治身亡。

據警方調查結果，女子聲稱自己是在與丈夫吵架過程中，因為丈夫離家出走，一時情緒激動、過於生氣而犯下罪行。事發前兩人發生爭執，丈夫出門後，女子便打電話給對方，揚言要「殺了孩子」，沒想到丈夫回家後，悲劇卻已經發生。根據男方證詞，警方懷疑女子是故意將嬰兒丟下樓，依殺人罪將她逮捕。

警方透露，這名女子2天前曾打電話報警，聲稱自己遭到家暴，當時警方到場後，她卻又表示不想將事情鬧大而撤回指控。目前警方正在調閱公寓監視器，確認並掌握這對夫妻近期動態，以釐清詳細案情。

南韓 嬰兒

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